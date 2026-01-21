Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff powiedział, że po rozmowach z rosyjską delegacją w Davos na temat pokoju w Ukrainie spotka się w czwartek w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak dodał, spotkanie odbędzie się z inicjatywy strony rosyjskiej.
Musimy spotkać się z nim w czwartek – powiedział Witkoff w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC, cytowany przez agencję Reutera. Ale to Rosjanie proszą o to spotkanie. Myślę, że to ważne oświadczenie z ich strony – dodał.
