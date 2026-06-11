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W piątek 12 czerwca ważne święto kościelne. Czy trzeba iść na mszę? Czy obowiązuje post?

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 13:05
[aktualizacja 51 minut temu]
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kościół
W piątek 12 czerwca ważne święto kościelne. Czy trzeba iść na mszę? Czy obowiązuje post?/Shutterstock
W piątek 12 czerwca w Kościele katolickim przypada ważna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To święto obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. Czy tego dnia katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Czy wierni są zobowiązani do udziału w mszy świętej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Kult Serca Jezusa

W najbliższy piątek, 12 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto ruchome, obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. W tym roku uroczystość ta odbyła się 4 czerwca, więc święto to obchodzone będzie 12 czerwca. Tego dnia wierni w Polsce nie są formalnie zobowiązani do udziału w mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Kult Serca Jezusa znany jest od średniowiecza, ale rozpowszechnił się w Kościele katolickim i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, które w latach 1673-1675 miała św. Małgorzata Maria Alacoque z klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial (Francja).

Dwanaście obietnic Jezusa

Według objawień zatwierdzonych przez Kościół Chrystus chciał ustanowienia święta ku czci Swego Serca i odprawiania specjalnego nabożeństwa wynagradzającego. Czcicielom dał również dwanaście obietnic, wśród których są m.in. łaska pokoju w rodzinach i pocieszenie w utrapieniach.

Jezus obiecał także św. Marii Małgorzacie Alacoque, że ten, kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, nie umrze bez łaski uświęcającej. Kościół nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, ale pozwolił ufać, że zostanie ona wypełniona.

Decyzje papieży

O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali w Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi w pierwszej połowie XVIII w. W odpowiedzi na ich starania 6 lutego 1765 r. papież Klemens XIII zatwierdził uroczystość Najświętszego Serca Jezusa m.in. dla Królestwa Polskiego i dla Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie.

Pius IX w 1856 r. rozszerzył je na cały Kościół powszechny. Papież Leon XIII w 1889 r. podniósł je do rangi uroczystości, a 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i wszystkich ludzi.

Katolicy w Polsce nie jedzą mięsa w każdy piątek. Wynika to z przepisów Prawa Kanonicznego oraz ustaleń Konferencji Episkopatu Polski. Taka wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, gdy w piątek przypada uroczystość. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa znosi post co oznacza, że można jeść mięso.

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Źródło PAP
Tematy: świętokościółPiątekdyspensa
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