Dziennik Gazeta Prawana logo

Osobliwa lekcja przyrody w Sejmie. Posłanka PiS zadziwiła teorią o żubrach

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:08
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Maria Kurowska
Posłanka PiS zaczęła mówić o żubrach na komisji środowiska/Agencja Wyborcza.pl
"Zwierzęta uciekają z puszczy. Takie żubry przecież nie będą sobie tam tych nóg łamać na tych drzewach"- powiedziała posłanka Maria Kurowska podczas posiedzenia komisji środowiska, nawiązując w ten sposób do Puszczy Białowieskiej.

Posłanka PiS Maria Kurowska mówiła o żubrach

29 kwietnia posłanka PiS Maria Kurowska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mówiła o Puszczy Białowieskiej.

Ta puszcza jest zniszczona - myślę, że w ponad 40 proc. To, co ja widziałam, to dosłownie 100 proc. puszczy jest zniszczone. Przecież tam w ogóle nie ma normalnych drzew, 60-letnich czy stuletnich. Tam rosną normalnie kije, a wśród tego jest mnóstwo drzew leżących - powiedziała.

Myśliwy zastrzelił żubra. To kolejny taki przypadek w Zachodniopomorskiem

W tej puszczy ludzie nie gospodarzą, bo im nie wolno, ale nawet zwierzęta nie chcą tam przebywać. Uciekają, bo przecież jak mają się poruszać po tych drzewach leżących. Takie żubry przecież nie będą sobie tam tych nóg łamać na tych drzewach – dodała posłanka PiS.

Po tych słowach salę wypełniły głośne śmiechy i wyraźne ożywienie zgromadzonych. Śmiejcie się, śmiejcie, a przecież żeście widzieli żubry – odpowiedziała.

"Brak elementarnej wiedzy"

Wypowiedź posłanki ocenił w mediach społecznościowych ruch "Nauka dla Przyrody”.

"Posłanka Kurowska na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska alarmuje, że przez przewrócone martwe drzewa i gałęzie dzikie zwierzęta łamią sobie nogi… W rzeczywistości martwe drewno to ważna część ekologii lasu” – wskazano.

Ciekawe, jak te biedne żubry radziły sobie, zanim Lasy Państwowe zaczęły wywozić drewno z Puszczy – napisał Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się przyrodą.

A tak zupełnie serio – to czasem porażające, jaki jest stan braku elementarnej wiedzy polityków, którzy teoretycznie specjalizują się w danym temacie. Martwe drewno nie jest„ "problemem” dla przyrody, jest niezbędnym elementem! A Puszcza Białowieska (a przynajmniej objęte odpowiednią ochroną fragmenty) jest tak wyjątkowa i cenna między innymi właśnie dzięki temu, że ma dużą ilość martwego drewna i związanych z nim gatunków – dodał Strzałkowski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: żubrypuszczamaria kurowska
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOsobliwa lekcja przyrody w Sejmie. Posłanka PiS zadziwiła teorią o żubrach »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowców
Jesteś najlepszym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Fiat 126p PRL
Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Polegniesz na 7. pytaniu? 8/10 to sukces
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Quiz z wiedzy ogólnej dla wykształciuchów. Tylko tęgie umysły zdobędą 10/10
Quiz z wiedzy ogólnej dla wykształciuchów. Tylko tęgie umysły zdobędą 10/10
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj