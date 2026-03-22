Pociąg zderzył się z żubrami

Do zderzenia pociągu Intercity "Żubr" ze zwierzętami doszło po godzinie 7 w niedzielę w okolicach miejscowości Witowo, położonej między Hajnówką a Czeremchą - poinformował PAP dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

Zwierzęta nie przeżyły. Co z pasażerami?

Jak podała podlaska policja, pociągiem podróżowało ok. 50 osób, nikomu nic się nie stało. Niestety zwierzęta nie przeżyły - przekazał Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Opóźnienia na kolei

Ruch pociągu został wstrzymany. PKP Intercity poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej, że w związku z opóźnieniem pociągu "Żubr" podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie w pociągu Kolei Mazowieckich.

Z informacji przekazanych przez policję po godz. 9 wynika, że ruch ma zostać niebawem wznowiony.