Donald Trump zapowiada ataki na Iran

Będziemy ich atakować, atakować bardzo mocno, wznowimy bombardowania - zapowiedział Donald Trump. Jak podała agencja Reuters, amerykański prezydent dodał, że Teheran powinien podpisać umowę pokojową, która będzie korzystna dla obu stron.

Trump powiedział, że Iran "powinien podpisać umowę" i dodał, że USA chcą porozumienia, „które będzie znaczące i skuteczne”. Zobaczymy, co stanie się z tą umową – powiedział Trump.

Wymiana ognia między USA a Iranem

Prezydent Trump powiedział w środę, że Iran "zbyt długo zwlekał z negocjacjami porozumienia” i "zapłaci za to cenę”. Powiedział również w wywiadzie dla Fox News, że może nakazać dalsze ataki, ponieważ zawieszenie broni między państwami najwyraźniej się załamało w wyniku wymiany ognia wywołanej zestrzeleniem śmigłowca armii amerykańskiej.