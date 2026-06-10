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Donald Trump zapowiada bombardowania Iranu. "Będziemy bardzo mocno atakować"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
52 minut temu
[aktualizacja 23 minut temu]
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Trump
Donald Trump zapowiada bombardowania Iranu. "Będziemy bardzo mocno atakować"/Shutterstock
Prezydent Donald Trump powiedział w środę, że Stany Zjednoczone ponownie uderzą w Iran "bardzo mocno". Zaostrzył swoje publiczne groźby, naciskając jednocześnie na Teheran, aby podpisał umowę.

Donald Trump zapowiada ataki na Iran

Będziemy ich atakować, atakować bardzo mocno, wznowimy bombardowania - zapowiedział Donald Trump. Jak podała agencja Reuters, amerykański prezydent dodał, że Teheran powinien podpisać umowę pokojową, która będzie korzystna dla obu stron.

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Trump powiedział, że Iran "powinien podpisać umowę" i dodał, że USA chcą porozumienia, „które będzie znaczące i skuteczne”. Zobaczymy, co stanie się z tą umową – powiedział Trump.

Wymiana ognia między USA a Iranem

Prezydent Trump powiedział w środę, że Iran "zbyt długo zwlekał z negocjacjami porozumienia” i "zapłaci za to cenę”. Powiedział również w wywiadzie dla Fox News, że może nakazać dalsze ataki, ponieważ zawieszenie broni między państwami najwyraźniej się załamało w wyniku wymiany ognia wywołanej zestrzeleniem śmigłowca armii amerykańskiej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: IranDonald TrumpUSA
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Iran zestrzelił śmigłowiec USA. Donald Trump: Musimy odpowiedzieć
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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