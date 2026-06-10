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Zięć Trumpa buduje luksusowy kurort na Bałkanach. Interwencja Komisji Europejskiej

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:54
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Kushner, Trump
Zięć Trumpa buduje luksusowy kurort na Bałkanach. Interwencja Komisji Europejskiej/Shutterstock
Komisja Europejska przekazała resortowi środowiska Albanii swoje zastrzeżenia związane z budową kurortu w chronionym obszarze Vjosa-Narta - poinformował rzecznik KE Guillaume Mercier. Chodzi o inwestycję firmy związanej z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Według rzecznika KE minister środowiska rządu w Tiranie zobowiązał się do wstrzymania prac budowlanych i do przeprowadzenia, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, oceny oddziaływania budowy na środowisko. Oczekujemy zatem, że ocena ta zostanie przeprowadzona w sposób przejrzysty - podkreślił.

"Albania powinna się powstrzymać"

Jak przestrzegł Mercier, Albania powinna powstrzymać się od kroków, które mogłyby zagrozić zamknięciu przez nią jednego z rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych. Chodzi o rozdział 27. dotyczący kwestii środowiskowych. Dlatego oczekujemy, że władze albańskie podejmą działania bezzwłocznie - podkreślił.

Albania jest po Czarnogórze najbardziej zaawansowanym państwem Bałkanów Zachodnich w staraniach o wejście do UE. W rozmowach dotyczących członkostwa otworzyła wszystkie 35 rozdziałów.

Zastrzeżenia KE

Rzecznik KE przypomniał, że albańskim władzom znane są z wcześniejszych raportów zastrzeżenia KE dotyczące kwestii środowiskowych. W ramach końcowego etapu dla rozdziału 27 dotyczącego środowiska i zmian klimatu Albania musi w pełni dostosować się do przepisów UE w tym obszarze, w tym między innymi do dyrektywy ptasiej i siedliskowej - wymienił.

Mercier przekazał, że Albania w ramach starań o akcesję musi też wykazać, iż jest zdolna do zarządzania przyszłymi obszarami programu Natura 2000, których celem jest zachowanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terenie UE.

W poniedziałek w Tiranie odbył się kolejny w ostatnich dniach kilkutysięczny protest przeciw projektowi związanemu z zięciem Trumpa. Podnoszono również zarzuty korupcyjne wobec rządzącego od 13 lat premiera Edi Ramy.

Inwestycja zięcia Trumpa

Projekt Kushnera obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, na mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie. Flamingi stały się symbolem ruchu protestu.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Reutera premier Rama zapowiedział, że mimo protestów rząd będzie kontynuował budowę kurortu. "To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy" – powiedział Rama.

Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 roku, a na początku tego roku odwiedził region wraz z żoną Ivanką Trump. Firma inwestycyjna powiązana z Kushnerem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUEAlbania
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Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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