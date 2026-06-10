Posłanka Lewicy wzięła ślub. Jej wybranek to znany dziennikarz [FOTO]

Dorota Olko jest posłanką od 2023 r. Przez lata była związana z partią Razem, ale pod koniec 2024 r. odeszła z ugrupowania. Stało się to po tym, jak sprzeciwiła się decyzji władz partii o wyjściu z klubu parlamentarnego Lewicy. Została w klubie Lewicy jako posłanka bezpartyjna.

Zaręczyny posłanki w romantycznych okolicznościach

Dorota Olko, socjolożka i doktorka nauk społecznych, związana jest z Michałem Danielewskim, byłym redaktorem naczelnym portalu OKO.press, a obecnie wicenaczelnym serwisu Polityka.pl. W sierpniu 2025 r. media obiegła informacja o ich zaręczynach. Do oświadczyn doszło podczas wakacyjnego wyjazdu do Albanii.

Plenerowa uroczystość

W miniony weekend Dorota Olko i Michał Danielewski wzięli ślub. Posłanka pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami z uroczystości. Para zorganizowała uroczystość w plenerze. "Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami i tym, którzy ślą serdeczności!" - napisała Dorota Olko. Pod postem posypały się życzenia.