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Posłanka Lewicy wzięła ślub. Jej wybranek to znany dziennikarz [FOTO]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
40 minut temu
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Olko
Posłanka Lewicy Dorota Olko wyszła za mąż/East News
Dorota Olko pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Posłanka Lewicy w miniony weekend poślubiła Michała Danielewskiego, byłego redaktora naczelnego OKO.press. Para zorganizowała ślub w plenerze.

Dorota Olko jest posłanką od 2023 r. Przez lata była związana z partią Razem, ale pod koniec 2024 r. odeszła z ugrupowania. Stało się to po tym, jak sprzeciwiła się decyzji władz partii o wyjściu z klubu parlamentarnego Lewicy. Została w klubie Lewicy jako posłanka bezpartyjna.

Zaręczyny posłanki w romantycznych okolicznościach

Dorota Olko, socjolożka i doktorka nauk społecznych, związana jest z Michałem Danielewskim, byłym redaktorem naczelnym portalu OKO.press, a obecnie wicenaczelnym serwisu Polityka.pl. W sierpniu 2025 r. media obiegła informacja o ich zaręczynach. Do oświadczyn doszło podczas wakacyjnego wyjazdu do Albanii.

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Plenerowa uroczystość

W miniony weekend Dorota Olko i Michał Danielewski wzięli ślub. Posłanka pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami z uroczystości. Para zorganizowała uroczystość w plenerze. "Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami i tym, którzy ślą serdeczności!" - napisała Dorota Olko. Pod postem posypały się życzenia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ślubdziennikarzposłanka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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