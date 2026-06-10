Władysław Kosiniak-Kamysz o zamieszaniu ws. Orderu Orła Białego. "Teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego"

Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że SAFE to nie tylko program zbrojeniowy, lecz także koło napędowe polskiej gospodarki. Zapytany, czy odczują go Polacy, podkreśla, że "nie ma jakości życia bez bezpiecznego życia". Tym niemniej, jak przekonuje, program, "oznacza także więcej możliwości i więcej środków nie tylko na obronność, ale też na poprawę poziomu naszego życia czy sprawy zdrowotne, a więc te, które nas wszystkich najbardziej interesują".

Zbrojenia będą elementem kampanii wyborczej?

Na pytanie, czy zbrojenia będą też elementem kampanii wyborczej w przyszłym roku, wicepremier odpowiada twierdząco, choć nie wprost: "to jest jeden z największych sukcesów naszego rządu, przeprowadzony na poziomie europejskim – Polska jest tu absolutnym liderem. Jako jedyni wykorzystaliśmy tak dużo pieniędzy w tak krótkim czasie".

Pytany o efekt spotkania z szefem kancelarii Zełenskego, Kyryło Budanowem, Kosiniak-Kamysz ocenia, że "to była twarda rozmowa” i "dobrze, że do niej doszło". Wyraża nadzieję, że po powrocie prezydenta Ukrainy z Londynu delegacja przekaże mu, jak ważna dla nas jest to sprawa i jak wrażliwy temat. Teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego– dodaje.

Komunikat ws. Orderu Orła Białego

Zdaniem wicepremiera wydany w poniedziałek przez kancelarię prezydenta komunikat ws. Orderu Orła Białego ma tę zaletę, że daje prezydentom Polski i Ukrainy czas. Karolowi Nawrockiemu na finalne rozstrzygnięcie, zaś Wołodymyrowi Zełenskiemu na odwrócenie decyzji o nazwie jednostki.

Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnił, że głos strony polskiej jest słyszany i obecny na tym etapie planowania. Jak ocenił wicepremier, decyzja Amerykanów zapadnie w ciągu kilku, kilkunastu tygodni.

Jego zdaniem chaos informacyjny związany z rotacją amerykańskich żołnierzy był błędem Amerykanów. Cieszę się, bo po tygodniu ataków, że mówię nieprawdę, okazało się, że planowane jest zwiększenie obecności wojsk USA w naszym kraju – stwierdza z zadowoleniem.