Dziennik Gazeta Prawana logo

Poczobut chce wrócić na Białoruś. "Jestem dobrej myśli"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Andrzej Poczobut
Poczobut chce wrócić na Białoruś. "Jestem dobrej myśli"/PAP
Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu - przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi - zamierza wrócić na Białoruś. "W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu" - mówił w środę Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską.

Andrzej Poczobut przebywał w białoruskiej kolonii karnej

Przez blisko 5 lat Wspólnota Polska współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. W środę Wspólnota Polska podsumowała te działania podczas konferencji prasowej, w której udział wziął Poczobut. Mieszkańcy Białegostoku będą mogli spotkać się działaczem mniejszości polskiej na Białorusi w środę o godz. 18 przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w centrum Białegostoku, gdzie od czerwca 2021 do kwietnia 2026 odbywały się akcje wsparcia.

Prezydent przyznał najwyższe polskie odznaczenia. Poczobut i Łysiak z Orderami Orła Białego
Prezydent przyznał najwyższe polskie odznaczenia. Poczobut i Łysiak z Orderami Orła Białego

Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy brali udział w akcjach solidarności. Wdzięczny dla Polaków, ale i Białorusinów, którzy przychodzili, żeby okazać swoją solidarność ze mną (...). To zawsze dodawało otuchy i zawsze wiedziałem, że co by się nie działo, ale o mnie pamiętają - mówił Poczobut.

Poczobut chce wrócić na Białoruś

Wyraził też wdzięczność miastu Białystok za - jak to ujął - przygarnięcie tych osób, które zostały zmuszone do wyjazdu z Białorusi. Poinformował, że aktualna jest jego deklaracja o chęci powrotu na Białoruś. We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków ja wrócę na Białoruś. Można różnie to oceniać i różnie może się to potoczyć, ale jestem dobrej myśli. Nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś - mówił dziennikarzom.

Chciałbym wrócić do domu, w Grodnie jest mój dom - podkreślił.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut - jeden z liderów mniejszości Polskiej na Białorusi - od maja 2023 roku odbywał karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za „wzniecanie, podżeganie do nienawiści” i „wzywanie do działań na szkodę Białorusi”. Białoruska prokuratura oskarżyła go o „rehabilitację nazizmu”, a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia tego roku i wyjechał do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: BiałoruśAndrzej Poczobut
Powiązane
Donald Trump
Trump o kulisach uwolnienia Poczobuta. "Mój przyjaciel Nawrocki poprosił mnie o pomoc"
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoczobut chce wrócić na Białoruś. "Jestem dobrej myśli" »
Zobacz
|
Quiz z geografii
Trudny quiz z geografii. 15/15 dla nielicznych
Skoda Epiq
Nowa Skoda już w produkcji. Ma 211 KM, jest oszczędna i wygodna. Ile kosztuje?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zbliżenie na włączony, nowoczesny reflektor LED i fragment czarnej osłony chłodnicy (grilla) Seata Arony w kolorze szałwiowej zieleni
Oto nowy SUV z Europy za 79 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Gen. Gromadziński
Gen. Jarosław Gromadziński o 180 mln zł pożyczki z SAFE. "Jestem zażenowany"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj