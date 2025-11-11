Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pisarza Waldemara Łysiaka Orderem Orła Białego. Prezydent przyznał Łysiakowi wyróżnienie "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej". Łysiak jest znany jako autor licznych książek, w tym dzieł poświęconych epoce napoleońskiej i historii sztuki.

Poczobut, białoruski więzień polityczny został wyróżniony

Drugim odznaczonym został AndrzejPoczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Poczobut obecnie przebywa w kolonii karnej w Nowopołocku. Prezydent przyznał mu Order "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych." W 2023 r. sąd białoruski skazał Poczobuta na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Reklama

Reklama

Order Orła Białego. Najwyższe wyróżnienie

Order Orła Białego stanowi najwyższy order Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiono go w 1705 r., a reaktywowano w 1921 r. Order trafia do najwybitniejszych Polaków oraz przedstawicieli państw obcych za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej.