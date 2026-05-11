Dziennik Gazeta Prawana logo

Trump o kulisach uwolnienia Poczobuta. "Mój przyjaciel Nawrocki poprosił mnie o pomoc"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:49
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Trump
Donald Trump/East News
Prezydent USA Donald Trump napisał w niedzielę, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia dzięki wysiłkom jego i prezydenta RP Karola Nawrockiego. Trump podziękował też Alaksandrowi Łukaszence za "współpracę i przyjaźń". Słowa Trumpa potwierdza specjalny wysłannik ds. Białorusi John Coale.

W opublikowanym w niedzielę wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił informację o uwolnieniu trzech polskich i dwóch mołdawskich więźniów z białoruskiego i rosyjskiego więzienia, odnosząc się do wymiany, która miała miejsce 28 kwietnia.

Trump: Poczobut jest wolny dzięki wysiłkom moim i Nawrockiego

"Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół" – napisał Trump. Podziękował też prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence "za współpracę i przyjaźń", dodając, że to "takie miłe".

Trump zamieścił swój wpis ponad tydzień po tym, gdy doszło do uwolnienia Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, po pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu i kolonii karnej.

Coale: Prezydent USA naciskał na mnie, by wydostać Poczobuta

O tym, że rozmowa Nawrockiego z Trumpem w ubiegłym roku miała wpływ na jego uwolnienie, mówił też PAP specjalny wysłannik ds. Białorusi John Coale. Andrzej zawsze był na szczycie listy osób, które starałem się uwolnić, bo we wrześniu ubiegłego roku prezydent Polski zwrócił się do prezydenta USA z prośbą: "Czy mógłbyś pomóc?". Prezydent USA naciskał na mnie, bym go stamtąd wydostał. Trochę to trwało, ale w końcu się udało - relacjonował dyplomata.

Andrzej Poczobut został uwolniony w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu" między Rosją i Białorusią z jednej strony, a Polską i Mołdawią. Na wolność wyszedł też zakonnik Grzegorz Gaweł oraz inna osoba skazana za szpiegostwo. Polska uwolniła natomiast m.in. rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, który prowadził prace na Krymie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpKarol NawrockiAlaksandr ŁukaszenkaBiałoruś
Powiązane
Rabin Berlina Yehuda Teichtal i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy: Żaden kraj na świecie nie zmierzył się z własną winą tak szczerze jak my
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i prezydent Finlandii Alexander Stubb
Te słowa dają do myślenia. "Im silniejsze Niemcy, tym bezpieczniejsza Europa"
Wołodymyr Zełenski
Porażka Rosji? Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump o kulisach uwolnienia Poczobuta. "Mój przyjaciel Nawrocki poprosił mnie o pomoc" »
Zobacz
|
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Widok w pierwszej osobie na męską rękę trzymającą pistolet do tankowania, włożony do wlewu paliwa czerwonego samochodu. Na pistolecie widać logo Verva
Czarny poniedziałek na stacjach w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Mechanik diagnozujący awarię silnika spalinowego; analiza wadliwych jednostek TSI, TDI i PureTech
Mój mechanik ostrzegł mnie: Nie ma gorszych silników niż te jednostki. Na liście TSI, TDI, THP i PureTech
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj