Dziennik Gazeta Prawana logo

Łukaszenka i Putin będą wściekli. Białoruska opozycja dotarła do ściśle tajnych informacji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
32 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Łukaszenka i Putin będą wściekli. Białoruska opozycja dotarła do ściśle tajnych informacji
Łukaszenka i Putin będą wściekli. Białoruska opozycja dotarła do ściśle tajnych informacji/PAP/EPA
Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin nie będą zadowoleni. Białoruska opozycja dotarła do ściśle tajnych informacji ukrywanych przez Mińsk i Moskwę. Członkowie tych organizacji ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Oriesznik na terytorium swojego kraju. Jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju.

Oresznik trafił na Białoruś w grudniu

Jak wynika z ustaleń białoruskiej opozycji, transport elementów zestawu Oriesznik miał zostać zrealizowany między 20 a 29 grudnia 2025 roku z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji do stacji w mieście Krzyczew na Białorusi. Pociąg miał składać się z 54 wagonów, w których przewożono zarówno personel jak i sprzęt wojskowy, w tym także materiały oznaczone w dokumentacji jako ładunki wybuchowe.

Putin przegrywa wojnę. Sytuacja zmienia się na korzyść Ukraińców
Putin przegrywa wojnę. Sytuacja zmienia się na korzyść Ukraińców

Ładunek przewieziony pociągiem został dostarczony na lotnisko wojskowe Krzyczew-6. Od grudnia 2025 roku do połowy maja br. nie były realizowane kolejne transporty tego rodzaju - wynika z informacji opozycyjnego Stowarzyszenia Kolejarzy Białorusi. Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski czy jedynie sprzęt pomocniczy, używany do obsługi zestawu rakietowego.

Łukaszenka ogłosił, że Oriesznik rozpoczął dyżur bojowy

Władze Białorusi zapowiedziały rozmieszczenie rosyjskich pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik na swoim terytorium we wrześniu 2025 roku. W grudniu 2025 r. autorytarny przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że zestaw Oriesznik rozpoczął dyżur bojowy na terytorium kraju w odpowiedzi na "współczesne zagrożenia w regionie".

Oriesznik to rosyjski zestaw rakietowy średniego zasięgu, będący prawdopodobnie modyfikacją pocisku RS-26 Rubież, opracowanego po 2012 roku, zdolnego atakować cele w odległości 5-5,5 tys. km. Dotychczas siły zbrojne Rosji trzykrotnie użyły tego pocisku przeciwko Ukrainie, ostatnio w drugiej połowie maja, kiedy jednej lub dwóch rakiet użyto do ataku na obwód kijowski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Władimir PutinAlaksandr ŁukaszenkaPutinBiałoruś
Powiązane
Gen. Roman Polko
Gen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni"
Władimir Putin
Eksperci nie mają złudzeń: Rosja testuje NATO, Putin dąży do eskalacji
Kazakhstan hosts the Eurasian Economic Union (EAEU) summit
Putin wściekły po słowach Litwy. "Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec"
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŁukaszenka i Putin będą wściekli. Białoruska opozycja dotarła do ściśle tajnych informacji »
Zobacz
|
Donald Tusk, emerytura, jaka emerytura, emerytura Donalda Tuska
Taką emeryturę ma Donald Tusk. Kwota naprawdę zaskakuje
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Powieść kryminalna
Wybrano najlepszy polski kryminał roku. To książka uwielbianego autora
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj