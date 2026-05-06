Donald Tusk będzie musiał pożegnać się z władzą. Najnowszy sondaż

Agnieszka Maj
dzisiaj, 16:04
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w Sejmie/Agencja Wyborcza.pl
Koalicja Obywatelska jest liderem najnowszego sondażu, ale nie będzie rządzić po wyborach w 2027 roku - wynika z sondażu Opinia24 dla "Gazety Wyborczej". KO i Lewicy przypadłoby 220 mandatów, podczas gdy sejmowa większość to 231 mandatów.

W najnowszym sondażu partyjnym zwycięża Koalicja Obywatelska, jednak w Sejmie może rządzić potencjalna koalicja PiS-u z Konfederacjami.

Pięć partii w Sejmie

Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie na poziomie 31,6 proc. Drugie jest PiS z wynikiem 21,6 proc., a podium zamyka Konfederacja. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zdobyła 12,2 proc. głosów. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. To Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,2 proc. oraz Lewica - 7 proc.

Do Sejmu nie weszłyby: partia Razem (3,5 proc.), PSL - 2,8 proc. oraz Polska 2050 - 2,2 proc. 3,1 proc. badanych w sondażu zagłosowałoby na inną partię, natomiast 7,9 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Podział mandatów w Sejmie

Na podstawie wyników sondażu "Gazeta Wyborcza" przeprowadziła symulację podziału mandatów w Sejmie. Wynika z niej, że KO (196) i Lewicy (24) przypadłoby 220 mandatów, a koalicji PiS-u (135) z Koroną (42) i Konfederacją (63) - 240 mandatów. Sejmowa większość to 231 mandatów.

