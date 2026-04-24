Partia Morawieckiego. Na jakie poparcie mógłby liczyć były premier? [SONDAŻ]

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 14:06
Partia Morawieckiego. Na jakie poparcie mógłby liczyć były premier? [SONDAŻ]
Na jakie poparcie mogłaby liczyć potencjalna partia byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Z badań CBOS wynika, że w 60 proc. składałby się ze zwolenników PiS. Kto jeszcze, by na nią zagłosował?

"Z deklaracji badanych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się już teraz, na potencjalną partię firmowaną przez Mateusza Morawieckiego mogłoby oddać głos 6 proc. badanych deklarujących chęć udziału w wyborach" - czytamy w badaniu CBOS opublikowanym w piątek.

Kto zagłosowałby na partię Morawieckiego?

Procentowy udział wyborców poszczególnych partii w potencjalnym elektoracie partii Mateusza Morawieckiego wygląda następująco: 60 proc. to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 27 proc.- zwolennicy Konfederacji, 9 proc. - wyborcy niezdecydowani, 2 proc. - wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz 2 proc. - wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Ile PiS straciłby na partii Morawieckiego?

CBOS wskazał, że najbardziej na utworzeniu partii przez Morawieckiego straciłoby PiS – "17 proc. aktualnego elektoratu tej partii mogłoby przenieść swój głos na partię byłego premiera". Elektorat Konfederacji uszczupliłby się o 11 proc., a Korony Grzegorza Brauna o zaledwie 2 proc.

"Pojawienie się partii Mateusza Morawieckiego w małym stopniu ułatwiłoby decyzję wyborczą niezdecydowanym – głosowałoby na nią tylko 4 proc. dość dużej rzeszy badanych deklarujących chęć udziału w wyborach, ale niemających sprecyzowanych sympatii partyjnych" - czytamy.

Dla kogo partia Morawieckiego nie stanowi "żadnej alternatywy"?

Ośrodek badawczy podkreślił, że dla zwolenników pozostałych ugrupowań partia Mateusza Morawieckiego nie stanowiłaby "praktycznie żadnej alternatywy". "Zainteresowanych przeniesieniem na nią swych głosów byłoby zaledwie 4 na 1000 dzisiejszych wyborców KO"; zwolennicy pozostałych ugrupowań będących w koalicji rządzącej oraz opozycyjnej Partii Razem również nie wyrazili takiej chęci.

CBOS też przypominał, że niedawno b. premier Mateusz Morawiecki założył polityczne stowarzyszenie Rozwój Plus. Mimo początkowych kontrowersji, a nawet pojawienia się groźby usunięcia z PiS osób, które by do niego przystąpiły, ostatecznie w wyniku rozmów założyciela Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uzgodniono, że stowarzyszenie będzie działać w ramach PiS, pełniąc rolę – jak to określono – jednego z politycznych płuc tego ugrupowania. "Jeszcze przed tymi uzgodnieniami, kiedy w mediach przewidywano utworzenie przez Mateusza Morawieckiego odrębnej od PiS partii, zapytaliśmy ankietowanych o ich poparcie dla takiej hipotetycznej inicjatywy" - podkreśla CBOS.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 20–22 kwietnia 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło PAP
