Strategia "dwóch płuc". Kaczyński ogłosił, co ustalił z Morawieckim

W poniedziałek wieczorem doszło do kluczowego spotkania na szczycie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim oraz europosłem Adamem Bielanem przez siedem godzin. Celem narady było wyjaśnienie napięć, jakie wywołało powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Organizacja byłego premiera w krótkim czasie przyciągnęła kilkudziesięciu parlamentarzystów, co część kierownictwa partii uznała za sygnał do buntu.

Rozwój Plus pod skrzydłami PiS

Prezes Kaczyński oficjalnie ogłosił we wtorek, że strony wypracowały kompromis. Mateusz Morawiecki nie musi likwidować swojego stowarzyszenia, ale zmieni ono swój charakter. Będzie działać "jakby wewnątrz partii", stanowiąc bazę dla nowo powołanej Rady Eksperckiej PiS.

Prezes wyjaśnił, że prezydium Komitetu Politycznego PiS chce w ten sposób zagospodarować energię członków stowarzyszenia. Jednocześnie zapowiedział, że to nie koniec porządków – partia zamierza systemowo uregulować status wszystkich organizacji, które obecnie funkcjonują wewnątrz PiS.

Strategia "dwóch płuc"

Jednym z elementów porozumienia jest nowa koncepcja kampanijna, którą Kaczyński nazwał strategią "dwóch płuc". Ma ona pozwolić partii na szerokie otwarcie się na różne grupy społeczne: