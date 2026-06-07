Niedziela, 7 czerwca nie jest w tym roku w kalendarzu liturgicznym zwykłą niedzielą. Tym razem tego dnia przypada ważne święto dla polskiego Kościoła. Święto to ma wymiar ogólnopolski. Tego dnia wierni zjednoczą się w szczególnej modlitwie.

To ważne święto w polskim Kościele

Świętem, o którym jest mowa jest Święto Dziękczynienia. To wyjątkowy dzień w polskim Kościele. To dzień dedykowany wspólnej wdzięczności za opiekę Bożej Opatrzności. W tym roku najważniejsze wydarzenia z nim związane będą miały miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Święto Dziękczynienia. Harmonogram obchodów

Wierni w całej Polsce właśnie 7 czerwca, czyli w XIX już Święto Dziękczynienia będą się modlić a przed kościołami w całej Polsce odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej. Tego dnia w tym kościele celebrowana będzie jubileuszowa, bo 10. rocznica otwarcia drzwi Świątyni Opatrzności Bożej dla wiernych. O godz. 12:00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wyjątkowym wydarzenie będzie wprowadzenie do Świątyni Opatrzności Bożej relikwii dwojga świadków wiary. Będą to:

bł. Bolesława Lament - była ona założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jej relikwie zostaną wprowadzone dokładnie w 35. rocznicę jej beatyfikacji.

bł. Józef Stanek SAC - to pallotyn oraz męczennik II wojny światowej. Wprowadzenie jego relikwii zbiega się ze szczególnym jubileuszem, czyli 110. rocznicą jego urodzin.

Dokładny harmonogram XIX Święta Dziękczynienia, które obchodzone jest 7 czerwca br. wygląda następująco:

7:50 - 12:00 - pielgrzymka dziękczynna z relikwiami. Procesja wyruszy z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie ulicami Warszawy aż do Świątyni Opatrzności Bożej.

z relikwiami. Procesja wyruszy z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie ulicami Warszawy aż do Świątyni Opatrzności Bożej. 10:00 - 12:00 - duchowe przygotowanie . Modlitwa i czuwanie wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej, połączone z możliwością modlitwy przy relikwiach 25 świętych i błogosławionych.

. Modlitwa i czuwanie wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej, połączone z możliwością modlitwy przy relikwiach 25 świętych i błogosławionych. 12:00 - 14:00 - uroczysta msza święta dziękczynna .

. 14:00 - 18:00 - świętowanie w miasteczku dla dzieci.

w miasteczku dla dzieci. 18:00 - wieczorna msza święta dziękczynna.

Święto Dziękczynienia. Co upamiętnia ten dzień?

Święto Dziękczynienia w polskim Kościele zostało ustanowione w 2008 roku. Inicjatorem był ówczesny metropolita warszawski, którym był arcybiskup Kazimierz Nycz.

To święto ma bardzo ważne dla katolików znaczenie. Ten dzień ma przypominać o wdzięczności za opiekę Opatrzności Bożej. To także symbol wdzięczności za codzienność, za mniejsze i większe łaski okazane wiernym oraz całej Polsce.

Data a dokładnie miesiąc obchodów Święta Dziękczynienia nie jest przypadkowy. To wyraz wdzięczności i pamięci o Janie Pawle II. To na początku czerwca papież Polak zaczynał swoje pielgrzymki do ojczyzny.