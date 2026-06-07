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Ta niedziela to ważne święto w Kościele. Co upamiętnia ten dzień?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
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Ta niedziela to ważne święto w Kościele. Co upamiętnia ten dzień?/Shutterstock
Wierni w całej Polsce w czwartek, 4 czerwca, obchodzili Boże Ciało. Najbliższa niedziela to kolejne ważne święto. Główne obchody odbędą się w Świątynia Opatrzności Bożej na warszawskich Wilanowie, ale będą je celebrować wierni w całym kraju. O jakie święto dokładnie chodzi? Co dokładnie upamiętnia ten dzień?

Niedziela, 7 czerwca nie jest w tym roku w kalendarzu liturgicznym zwykłą niedzielą. Tym razem tego dnia przypada ważne święto dla polskiego Kościoła. Święto to ma wymiar ogólnopolski. Tego dnia wierni zjednoczą się w szczególnej modlitwie.

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To ważne święto w polskim Kościele

Świętem, o którym jest mowa jest Święto Dziękczynienia. To wyjątkowy dzień w polskim Kościele. To dzień dedykowany wspólnej wdzięczności za opiekę Bożej Opatrzności. W tym roku najważniejsze wydarzenia z nim związane będą miały miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Święto Dziękczynienia. Harmonogram obchodów

Wierni w całej Polsce właśnie 7 czerwca, czyli w XIX już Święto Dziękczynienia będą się modlić a przed kościołami w całej Polsce odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej. Tego dnia w tym kościele celebrowana będzie jubileuszowa, bo 10. rocznica otwarcia drzwi Świątyni Opatrzności Bożej dla wiernych. O godz. 12:00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wyjątkowym wydarzenie będzie wprowadzenie do Świątyni Opatrzności Bożej relikwii dwojga świadków wiary. Będą to:

  • bł. Bolesława Lament - była ona założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jej relikwie zostaną wprowadzone dokładnie w 35. rocznicę jej beatyfikacji.
  • bł. Józef Stanek SAC - to pallotyn oraz męczennik II wojny światowej. Wprowadzenie jego relikwii zbiega się ze szczególnym jubileuszem, czyli 110. rocznicą jego urodzin.

Dokładny harmonogram XIX Święta Dziękczynienia, które obchodzone jest 7 czerwca br. wygląda następująco:

  • 7:50 - 12:00 - pielgrzymka dziękczynna z relikwiami. Procesja wyruszy z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie ulicami Warszawy aż do Świątyni Opatrzności Bożej.
  • 10:00 - 12:00 - duchowe przygotowanie. Modlitwa i czuwanie wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej, połączone z możliwością modlitwy przy relikwiach 25 świętych i błogosławionych.
  • 12:00 - 14:00 - uroczysta msza święta dziękczynna.
  • 14:00 - 18:00 - świętowanie w miasteczku dla dzieci.
  • 18:00 - wieczorna msza święta dziękczynna.

Święto Dziękczynienia. Co upamiętnia ten dzień?

Święto Dziękczynienia w polskim Kościele zostało ustanowione w 2008 roku. Inicjatorem był ówczesny metropolita warszawski, którym był arcybiskup Kazimierz Nycz.

To święto ma bardzo ważne dla katolików znaczenie. Ten dzień ma przypominać o wdzięczności za opiekę Opatrzności Bożej. To także symbol wdzięczności za codzienność, za mniejsze i większe łaski okazane wiernym oraz całej Polsce.

Data a dokładnie miesiąc obchodów Święta Dziękczynienia nie jest przypadkowy. To wyraz wdzięczności i pamięci o Janie Pawle II. To na początku czerwca papież Polak zaczynał swoje pielgrzymki do ojczyzny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: msza świętaświętokościółŚwięto Dziękczynienia
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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