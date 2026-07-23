To zaboli Putina. Rosja pod Moskwą straciła najnowszy myśliwiec Su-57

Pilot zdążył się katapultować

Doniesienia o wypadku samolotu potwierdzają zamieszczone na Telegramie materiały wideo i zdjęcia. Pilot maszyny miał katapultować się przed upadkiem samolotu i uniknąć poważniejszych obrażeń.

/2. More footages of the Su-57 crash site pic.twitter.com/9JgVRDj57e — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 23, 2026

Myśliwiec mógł zostać zestrzelony przez Rosjan

Zgodnie z jedną z wersji, jaką przedstawił ukraiński kanał Exilenova+ na Telegramie, maszyna mogła zostać zestrzelona przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Su-57 to najnowszy rosyjski samolot myśliwski piątej generacji, opracowany przez biuro projektowe Suchoj po 2000 r. Pierwszy lot odbył się w 2010 r., a od 2020 r. pierwsze seryjne samoloty zaczęły wchodzić do służby w rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych. Dotychczas armii dostarczono kilkanaście tego typu maszyn.