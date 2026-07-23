To zaboli Putina. Rosja pod Moskwą straciła najnowszy myśliwiec Su-57

Pilot zdążył się katapultować
Doniesienia o wypadku samolotu potwierdzają zamieszczone na Telegramie materiały wideo i zdjęcia. Pilot maszyny miał katapultować się przed upadkiem samolotu i uniknąć poważniejszych obrażeń.
Myśliwiec mógł zostać zestrzelony przez Rosjan
Zgodnie z jedną z wersji, jaką przedstawił ukraiński kanał Exilenova+ na Telegramie, maszyna mogła zostać zestrzelona przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.
Su-57 to najnowszy rosyjski samolot myśliwski piątej generacji, opracowany przez biuro projektowe Suchoj po 2000 r. Pierwszy lot odbył się w 2010 r., a od 2020 r. pierwsze seryjne samoloty zaczęły wchodzić do służby w rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych. Dotychczas armii dostarczono kilkanaście tego typu maszyn.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.