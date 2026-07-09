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Putin szykuje się do eskalacji. "Celuje w cały Donbas i testuje jedność NATO"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:00
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Władimir Putin
Putin przygotowuje się raczej do intensyfikacji wojny/Shutterstock
Przywódca Rosji Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla. Jedno z nich zaznaczyło, że do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach.

"Putin chce zająć cały Donbas"

Putin upiera się, by zrealizować swój cel i zająć cały Donbas - powiedziało Reutersowi jedno ze źródeł. Rosyjski przywódca miał odrzucić sugestie doradców, by zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. Putin wierzy, że Rosja niedługo zdobędzie cały Donbas - dodał kolejny rozmówca agencji.

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Położone na wschodzie Ukrainy obwody ługański i doniecki zostały częściowo zajęte w 2014 r. przez separatystów wspieranych przez Rosję. Moskwa kontynuowała agresję po 2022 r. i kontroluje obecnie około 90 proc. Donbasu, ale ofensywa w tym roku spowolniła.

Według zachodnich analityków wojskowych Rosja musiałaby przeprowadzić mobilizację, by zdobyć cały Donbas - zaznaczył Reuters. To niepopularne posunięcie. Putin na taki krok zdecydował się ostatnio w 2022 r., czego efektem była m.in. masowa emigracja.

Putin przygotowuje się raczej do intensyfikacji wojny

Raporty ukraińskiego wywiadu z ostatnich miesięcy pokazują, że Putin przygotowuje się raczej do intensyfikacji wojny niż do pokoju, w tym do możliwego ataku na kolejne europejskie państwo - przekazał Reutersowi wyższy rangą urzędnik władz w Kijowie.

Agencja dodała, że rosyjscy eksperci wojskowi coraz częściej dyskutują publicznie o potencjalnym ataku na cele w Europie, np. bazy NATO w państwach bałtyckich.

Bezpośrednia konfrontacja z jednym państw Sojuszu byłaby testem jedności NATO, a celem Rosji może nie być nowa wojna, ale podzielenie Zachodu - skomentował Reuters.

W ostatnich miesiącach armia ukraińska zintensyfikowała ataki dronowe na Rosję, wymierzone głównie w infrastrukturę energetyczną. Spowodowało to m.in. przerwy w produkcji i dostawach paliw.

Negocjacje pokojowe w impasie

Negocjacje w celu zakończenia wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z Putinem. Jak przekonywał, rosyjski przywódca odczuwa presję i chce zakończyć wojnę.

Trump osobiście spotkał się później z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas środowego szczytu NATO w Ankarze. Po rozmowie ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a ukraińskie ataki na cele w Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział z kolei w czwartek, że ukraińskie ataki na rosyjskie terytorium nie przyspieszą zakończenia konfliktu, tylko doprowadzą do zwiększenia rosyjskiej "strefy bezpieczeństwa”.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaWładimir Putin
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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