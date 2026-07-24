Najlepsze polskie ciasto? Wielu z nas wymieni sernik lub szarlotkę. Okazuje się, że w rankingu TasteAtlas ani jedno, ani drugie nie zajęło tak wysokiej pozycji. Prawie na podium, bo na 4. miejscu, znalazło się zupełnie inne ciasto.
Polskie ciasto w czołówce rankingu
Jest nim słodkość pochodząca z Podlasia. Mowa o cieście o nazwie Marcinek. Podobnie jak sękacz, można je kupić na Podlasiu w prawie każdym sklepie. Choć nie jest tak aromatyczne jak szarlotka, jak widać ma wielu zwolenników, nie tylko w kraju, ale i na świecie.
Marcinek - co to za ciasto?
Marcinek to ciasto przekładane. Zazwyczaj złożone jest z 3 albo 4 warstw a bywa, że nawet z 30. Blaty do wykonania Marcinka piecze się pojedynczo a potem przekłada masą śmietanową. Dzięki temu smak tego najlepszego z polskich ciast jest zrównoważony. Wierzch i boki Marcinka również pokryte są cienką warstwą kremu. To sprawia, że ciasto to jest wilgotne i rozpływa się w ustach.
Te polskie ciasta również znalazły się w rankingu
Oprócz ciasta Marcinek w zestawieniu TasteAtlas wśród 100 najlepszych ciast na świecie znalazło się jeszcze siedem innych ciast. W rankingu "100 Best Cakes in the World" kolejne miejsca zajęły takie słodkości jak:
- 6. miejsce - sernik
- 8. miejsce - karpatka
- 14. miejsce - jabłecznik
- 33. miejsce - sękacz
- 37. kołocz ślaski
- 50. miejsce - piernik
- 53. miejsce - kremówka.
W rankingu na najlepsze ciasta na świecie Marcinek, który zajął 4. miejsce wyprzedziły takie ciasta jak sernik baskijski Gaza tarta, który zajął 3. miejsce. Drugie przypadło szwedzkiej Kladdkaka, a na samym szczycie uplasowało się portugalskie Pão de Ló de Ovar.
Warto wspomnieć o tym, że oceny w rankingu TasteAtlas wystawiają użytkownicy serwisu. Nie są to żadni eksperci ani jurorzy. Internauci wystawiają oceny w 5-punktowej skali a platforma przelicza je na głosy według własnego algorytmu.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.