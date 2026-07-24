Najlepsze polskie ciasto? Wielu z nas wymieni sernik lub szarlotkę. Okazuje się, że w rankingu TasteAtlas ani jedno, ani drugie nie zajęło tak wysokiej pozycji. Prawie na podium, bo na 4. miejscu, znalazło się zupełnie inne ciasto.

Polskie ciasto w czołówce rankingu

Jest nim słodkość pochodząca z Podlasia. Mowa o cieście o nazwie Marcinek. Podobnie jak sękacz, można je kupić na Podlasiu w prawie każdym sklepie. Choć nie jest tak aromatyczne jak szarlotka, jak widać ma wielu zwolenników, nie tylko w kraju, ale i na świecie.

Marcinek - co to za ciasto?

Marcinek to ciasto przekładane. Zazwyczaj złożone jest z 3 albo 4 warstw a bywa, że nawet z 30. Blaty do wykonania Marcinka piecze się pojedynczo a potem przekłada masą śmietanową. Dzięki temu smak tego najlepszego z polskich ciast jest zrównoważony. Wierzch i boki Marcinka również pokryte są cienką warstwą kremu. To sprawia, że ciasto to jest wilgotne i rozpływa się w ustach.

Te polskie ciasta również znalazły się w rankingu

Oprócz ciasta Marcinek w zestawieniu TasteAtlas wśród 100 najlepszych ciast na świecie znalazło się jeszcze siedem innych ciast. W rankingu "100 Best Cakes in the World" kolejne miejsca zajęły takie słodkości jak:

6. miejsce - sernik

8. miejsce - karpatka

14. miejsce - jabłecznik

33. miejsce - sękacz

37. kołocz ślaski

50. miejsce - piernik

53. miejsce - kremówka.

W rankingu na najlepsze ciasta na świecie Marcinek, który zajął 4. miejsce wyprzedziły takie ciasta jak sernik baskijski Gaza tarta, który zajął 3. miejsce. Drugie przypadło szwedzkiej Kladdkaka, a na samym szczycie uplasowało się portugalskie Pão de Ló de Ovar.

Warto wspomnieć o tym, że oceny w rankingu TasteAtlas wystawiają użytkownicy serwisu. Nie są to żadni eksperci ani jurorzy. Internauci wystawiają oceny w 5-punktowej skali a platforma przelicza je na głosy według własnego algorytmu.