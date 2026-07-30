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To wyjątkowe imię wymyślił polski pisarz. Dziś wybierają je nieliczni

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:36
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To wyjątkowe imię wymyślił polski pisarz. Dziś wybierają je nieliczni/Shutterstock
To imię brzmi wyjątkowo i jest po prostu piękne. Mimo, że wymyślił je polski pisarz i ma ono ciekawą historię powstania, mało kto je wybiera i w ogóle o nim pamięta. Obecnie nosi je zaledwie 780 Polek. Co to za imię? Kto je wymyślił?

Nadawanie imienia to bardzo ważny, ale trudny proces dla przyszłych rodziców. Bywa, że wielu z nich długo nie może się zdecydować, jakie imię wybrać dla swojego dziecka. Jedni stawiają na takie, które są oryginalne, inni wybierają te, które nosili dziadkowie albo babcie.

To imię nosi tylko 780 kobiet

Imion, które są wyjątkowe i mają ciekawą historię powstania jest dosyć dużo. Jedno z nich, jak wynika z danych w 2026 roku nosiło zaledwie 780 kobiet. W 2025 roku nie nadano go w ogóle.

Tylko 105 Polek nosi to imię. Jest popularne dzięki polskiemu poecie
Tylko 105 Polek nosi to imię. Jest popularne dzięki polskiemu poecie

Nie jest co prawda tak popularne i znane jak Julia, Maria czy Helena, ale jest piękne i powstało dzięki znanemu pisarzowi, którego książki wciąż są cenione i czytane przez Polaków.

To imię wymyślił Henryk Sienkiewicz

Pisarzem, o którym mowa jest Henryk Sienkiewicz. Imię, o którym jest mowa, to Ligia. Nosiła je bohaterka powieści "Quo vadis", którą stworzył właśnie ten pisarz. Ligia Kallina, córka króla Ligów, jest jej główną bohaterką. Choć brzmi pięknie i dostojnie, dziś mało, kto je wybiera dla swojej córki.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Imię Ligia pochodzi z greki. Wywodzi się od słowa "ligus" a jego znaczenie to "czysty głos". Imię to nosiła m.in. jedna z mitycznych syren.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Kobieta, która nosi imię Ligia uważana jest za dostojną i stanowczą. Uważa się ją za osobę z wysoką inteligencją. Przypisywane są jej takie cechy osobowości jak:

  • spokojny, opanowany charakter
  • ogromna empatia
  • wrażliwość na potrzeby innych.

Kobiety, które noszą imię Ligia obchodzą imieniny 11 sierpnia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: imionamodaimięimię dla dziecka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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