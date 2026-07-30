Nadawanie imienia to bardzo ważny, ale trudny proces dla przyszłych rodziców. Bywa, że wielu z nich długo nie może się zdecydować, jakie imię wybrać dla swojego dziecka. Jedni stawiają na takie, które są oryginalne, inni wybierają te, które nosili dziadkowie albo babcie.

To imię nosi tylko 780 kobiet

Imion, które są wyjątkowe i mają ciekawą historię powstania jest dosyć dużo. Jedno z nich, jak wynika z danych w 2026 roku nosiło zaledwie 780 kobiet. W 2025 roku nie nadano go w ogóle.

Nie jest co prawda tak popularne i znane jak Julia, Maria czy Helena, ale jest piękne i powstało dzięki znanemu pisarzowi, którego książki wciąż są cenione i czytane przez Polaków.

To imię wymyślił Henryk Sienkiewicz

Pisarzem, o którym mowa jest Henryk Sienkiewicz. Imię, o którym jest mowa, to Ligia. Nosiła je bohaterka powieści "Quo vadis", którą stworzył właśnie ten pisarz. Ligia Kallina, córka króla Ligów, jest jej główną bohaterką. Choć brzmi pięknie i dostojnie, dziś mało, kto je wybiera dla swojej córki.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Imię Ligia pochodzi z greki. Wywodzi się od słowa "ligus" a jego znaczenie to "czysty głos". Imię to nosiła m.in. jedna z mitycznych syren.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Kobieta, która nosi imię Ligia uważana jest za dostojną i stanowczą. Uważa się ją za osobę z wysoką inteligencją. Przypisywane są jej takie cechy osobowości jak:

spokojny, opanowany charakter

ogromna empatia

wrażliwość na potrzeby innych.

Kobiety, które noszą imię Ligia obchodzą imieniny 11 sierpnia.