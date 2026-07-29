Zmarł aktor znany z serialu "07 zgłoś się". "Wyjątkowa postać"

Henryk Gęsikowski urodził się 2 listopada 1951 roku. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. W roku 1974, po ukończeniu studiów, przyjechał do Szczecina i pozostał wierny temu miastu do dzisiaj. Rozpoczynał swoją pracę w Państwowych Teatrach Dramatycznych. Po rozdzieleniu teatrów został aktorem Teatru Współczesnego.

Role Henryka Gęsikowskiego

W latach 1983-86 był aktorem Teatru Polskiego, po czym wrócił na deski Teatru Współczesnego w Szczecinie. Ma w dorobku ponad 100 ról teatralnych. Grał również w filmach i serialach - m.in. "07 zgłoś się", "Ballada o ścinaniu drzewa", " Zapis zbrodni", "Taxi A", "Miasto nocą". W latach 1989-1992 był kierownikiem artystycznym Teatru Krypta. Założył wspólnie ze szczecińskimi artystami, "Piwnicę przy Krypcie". w latach 1992 – 1998 był dyrektorem Domu Kultury Środowisk Twórczych "Klub 13 Muz". Kolejnym jego przedsięwzięciem był Teatr Otwarty - pierwszy w Szczecinie teatr prywatny. Wyreżyserował kilkanaście przedstawień teatralnych.

Film o Henryku Gęsikowskim

W 2025 roku powstał film dokumentalny w reżyserii Iwony Gacparskiej pt. "Ścieżki mojego życia”. Jest to opowieść o życiu Henryka Gęsikowskiego, który obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i półwiecza spędzonego w Szczecinie.

Pożegnanie kolegów z teatru

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł aktor, który przez kilka lat pracował w naszym teatrze, Henryk Gęsikowski był aktorem Państwowych Teatrów Dramatycznych w latach 1974-1976, a po ich reorganizacji — Teatru Współczesnego. W Teatrze Polskim zatrudniony był jeszcze w latach 1983-1986. Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" - czytamy.