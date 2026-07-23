Wiemy, co Kaczyński zaproponował Morawieckiemu. Były premier tego nie zaakceptował

Kaczyński złożył Morawieckiemu kompromisowe propozycje

Popołudniowa rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim odbyła się w czwartek, w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń, pod groźbą wykluczenia z partii.

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X. Dodał, że "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji".

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes @OficjalnyJK złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: ▶️ nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej… pic.twitter.com/rW0bOSvfJC — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 23, 2026

Kaczyński nie dogadał się z Morawieckim

Bochenek zaznaczył, że czwartkowe rozmowy "nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.