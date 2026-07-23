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Wiemy, co Kaczyński zaproponował Morawieckiemu. Były premier tego nie zaakceptował

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:17
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Wiemy, co Kaczyński zaproponował Morawieckiemu. Były premier tego nie zaakceptował
Wiemy, co Kaczyński zaproponował Morawieckiemu. Były premier tego nie zaakceptował/Agencja Gazeta
Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości złożył byłemu premierowi rządu kilka propozycji. Nie spotkały się one jednak z akceptacją. Wiemy, na czym miał polegać kompromis oferowany przez lidera największej partii opozycyjnej w polskim parlamencie.

Kaczyński złożył Morawieckiemu kompromisowe propozycje

Popołudniowa rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim odbyła się w czwartek, w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń, pod groźbą wykluczenia z partii.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Oświadczenie PiS i nieoficjalne ustalenia
Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Oświadczenie PiS i nieoficjalne ustalenia

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X. Dodał, że "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji".

Kaczyński nie dogadał się z Morawieckim

Bochenek zaznaczył, że czwartkowe rozmowy "nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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