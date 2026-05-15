Brutalne pobicie nastolatków w Warszawie

7 maja na moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy. Sprawę opisała "Gazeta Wyborcza". Z relacji jednego z poszkodowanych, 16-letniego Artema, wynika, że w pewnym momencie podjechało do nich na hulajnogach dwóch chłopaków, którzy zaczęli ich zaczepiać. Po chwili dwójka odjechała, ale wróciła już w grupie około 10 osób. Wszyscy byli agresywni.

Zero tolerancji dla agresji. W związku z napaścią policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe - przekazał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Pięciu Polaków zatrzymanych

Stołeczna policja poinformowała, że w czynności ukierunkowane na ustalenie i zatrzymanie osób mogących mieć związek z napaścią, zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci realizujący czynności dochodzeniowo-śledcze.

W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski - wyjaśnia.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z młodych mężczyzn. Trwa także przygotowywanie dokumentacji procesowej, która zostanie przekazana prokuraturze.

Policja dodała, że "obecne ustalenia i zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazują, aby to zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym".