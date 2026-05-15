Nowe oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Takie ma oszczędności

Sąd Najwyższy opublikował najnowsze oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego, które datowane jest na 31 marca 2026 r. i obejmuje 2025 r.

Oszczędności Karola Nawrockiego

Prezydent ujawnił w nim, że zgromadził 339 tys. zł oszczędności. Prezydent przekazał również, że w ramach programu 800 plus zgromadził 19,2 tys. zł. Przed objęciem urzędu prezydenta Polski Karol Nawrocki, od 23 lipca 2021 r. pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po zaprzysiężeniu automatycznie przestał być prezesem IPN. Tak jak w przypadku odejścia z kierowniczej funkcji w innych państwowych instytucjach, tak i w Instytucie na zakończenie pracy wypłacana jest 3-miesięczna odprawa i inne dodatki.

Takie mieszkania ma Karol Nawrocki

Z oświadczenia majątkowego Karola Nawrockiego wynika, że ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 57 m kw. Do tego punktu dopisał również uwagę o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 m kw. Jest jego współwłaścicielem, a wysokość jego udziałów wynosi 50 proc. Głowa państwa ma również kredyt hipoteczny, a do spłaty pozostało mu jeszcze 197 tys. zł.

Ile zarobił prezydent Polski od sierpnia do grudnia ub.r.?

le zarobił prezydent Polski od 6 sierpnia do końca ubiegłego roku? Tego nie wiadomo. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Andrzeja Dudy nie ujawnił kwoty wynagrodzenia. W rubryce "inne dane o stanie majątkowym", w której Duda zamieszczał co roku informacje o prezydenckim wynagrodzeniu, Nawrocki wpisał jedynie "Program Rodzina 800Plus". Z ostatniego oświadczenia majątkowego b. prezydenta Andrzeja Dudy wynika, że zarobił w 2024 r. – 304,2 tys. zł brutto co daje 25,3 tys. zł miesięcznie brutto.

Karol Nawrocki nie ma środków w obce walucie

Z oświadczenia wynika, że Karol Nawrocki nie ma żadnych środków w obcej walucie oraz papierów wartościowych. Nie ma także żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł.