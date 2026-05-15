Donald Tusk przekazał nowe informacje. "Jesteśmy w kontakcie z szefem Dowództwa Europejskiego"

Beata Zatońska
30 minut temu
Premier Donald Tusk podczas wypowiedzi dla mediów w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej "Strażnica" w Otwocku/PAP
Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z sygnałami o ewentualnych redukcjach wojsk USA w Polsce jesteśmy w kontakcie m.in. z szefem Dowództwa Europejskiego gen. Grynkewichem. Jak podkreślił, te decyzje mają charakter logistyczny. Premier przekazał też, że w I kwartale 2026 r. nie odnotowano żadnego nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odwiedzili w piątek Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej "Strażnica" w Otwocku, gdzie wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną.

Donald Tusk ogłasza sukces na granicy

Jak podkreślił premier, w pierwszym kwartale tego roku nie było żadnej udanej próby nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską, która - jak zaznaczył - jest najbardziej krytycznym odcinkiem granicy kraju. "W 2023 roku granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią" - mówił.

Tusk o polskiej granicy: najlepiej chroniona w UE

"Polska granica wschodnia jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej" – ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną. Zapowiedział, że jeszcze w piątek zostaną ogłoszone decyzje m.in. dotyczące środków z SAFE na ochronę granic. Premier podkreślił, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę. "To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej" - powiedział Tusk.

Pieniądze z SAFE dla Straży Granicznej

Przypomniał, że intencją rządu było przekazanie kolejnych środków dla Straży Granicznej na wielką skalę z programu pożyczkowego SAFE. Zapowiedział, że jeszcze w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki mniej więcej w takiej skali, jaką planował rząd na rzecz Straży Granicznej i ochrony granic.

