Donald Tusk przekazał nowe informacje. "Jesteśmy w kontakcie z szefem Dowództwa Europejskiego"

Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odwiedzili w piątek Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej "Strażnica" w Otwocku, gdzie wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną.

Donald Tusk ogłasza sukces na granicy

Jak podkreślił premier, w pierwszym kwartale tego roku nie było żadnej udanej próby nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską, która - jak zaznaczył - jest najbardziej krytycznym odcinkiem granicy kraju. "W 2023 roku granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią" - mówił.

Tusk o polskiej granicy: najlepiej chroniona w UE

"Polska granica wschodnia jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej" – ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną. Zapowiedział, że jeszcze w piątek zostaną ogłoszone decyzje m.in. dotyczące środków z SAFE na ochronę granic. Premier podkreślił, że wreszcie udało się stworzyć na granicy z Białorusią poważną, a nie tylko symboliczną barierę. "To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej" - powiedział Tusk.

Pieniądze z SAFE dla Straży Granicznej

Przypomniał, że intencją rządu było przekazanie kolejnych środków dla Straży Granicznej na wielką skalę z programu pożyczkowego SAFE. Zapowiedział, że jeszcze w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki mniej więcej w takiej skali, jaką planował rząd na rzecz Straży Granicznej i ochrony granic.