Zarządzanie kryzysowe do zmiany. Posłowie uchwalili nowe przepisy

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 12:58
Posłowie uchwalili w piątek nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym razem z poprawkami. Przewiduje ona m.in. rozwój systemów ostrzegania, alarmowania i komunikacji kryzysowej oraz doprecyzowanie zasad współpracy między organami krajowymi.

Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakłada dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego przy jednoczesnym wzmocnieniu systemu zarządzania kryzysowego, wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej oraz wdrożeniu rozwiązań wzmacniających ochronę najważniejszych dla państwa obszarów, obiektów i urządzeń, w szczególności infrastruktury morskiej.

Zmiany dotyczą również zasad planowania zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem oraz mają wzmocnić mechanizm reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Zmieniona ustawa będzie uzupełnieniem przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Za jej uchwaleniem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym głosowało 262 posłów, przeciw było 4, a 174 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął poprawki rekomendowane przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

System zarządzania kryzysowego do zmiany

Zgodnie z nowelą zarządzanie ryzykiem będzie obejmować cały cykl zarządzania - od oceny ryzyka poprzez przygotowanie planów zarządzania nim oraz wdrażanie środków zapobiegawczych i zapewniających gotowość do ich użycia.

Rząd będzie przygotowywał dwa dokumenty strategiczne. Pierwszy z nich to Krajowa Ocena Ryzyka, która zastąpi obecnie funkcjonujący Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Drugi - Strategia Odporności Podmiotów Krytycznych – zastąpi Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Obejmie ona zarówno kwestie infrastruktury krytycznej, jak i podmiotów krytycznych mających świadczyć usługi kluczowe.

Kluczowy dokument – Krajowa Ocena Ryzyka

Krajowa Ocena Ryzyka będzie opracowywana cyklicznie w celu dokonywania oceny ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń. Następnie będzie przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. KOR będzie uwzględniana w:

  • planach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach;
  • procesach identyfikacji podmiotów krytycznych;
  • opracowywaniu ocen ryzyka dla podmiotów krytycznych oraz wdrażaniu przez podmioty krytyczne środków w zakresie zwiększenia ich odporności;
  • innych dokumentach opracowywanych przez organy administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego.
Co się w niej znajdzie w KOR?

KOR w założeniu ma zawierać zidentyfikowane istotne zagrożenia oraz zagrożenia niezidentyfikowane jednoznacznie, które mogą wystąpić w przyszłości. Oprócz tego będzie zawierać ocenę ryzyka ich wystąpienia.

Istotne zagrożenia to m.in.:

  • katastrofa naturalna;
  • zagrożenia hybrydowe;
  • zagrożenia cyberbezpieczeństwa;
  • zagrożenia o charakterze terrorystycznym;
  • zagrożenia mogące spowodować niedostępność usług kluczowych, jak również inne mogące spowodować znaczące negatywne skutki dla ludności, gospodarki lub dóbr kultury.
Krajowa Strategia Odporności Podmiotów Krytycznych

Drugim dokumentem strategicznym jest dokument wymagany unijnym prawem. Krajowa Strategia Odporności Podmiotów Krytycznych również będzie przyjmował rząd w drodze uchwały. KSOPK określi cele strategiczne i priorytety w zakresie zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług kluczowych przez podmioty krytyczne oraz niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Określi także zakresy oraz formy działań służące osiąganiu celów strategicznych i priorytetów dotyczące podmiotów krytycznych.

Strategia będzie także określała, jak będą identyfikowane podmioty krytyczne, środki niezbędne do zwiększenia ich odporności. Określi też zakres koordynacji działań organów odpowiedzialnych za pomioty krytyczne.

