Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu w sprawie rządowego projektu

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 10:18
Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jan Grabiec, Andrzej Domański/PAP
Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która oddaje nadzór nad tym sektorem w ręce Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe prawo wdraża unijne rozporządzenie MiCA i ma ucywilizować obrót cyfrowymi aktywami w Polsce. Mimo wcześniejszych dwóch wet prezydenta Karola Nawrockiego, koalicja rządząca przeforsowała projekt, uwzględniając jedynie drobną poprawkę Kancelarii Prezydenta.

W piątkowym głosowaniu posłowie poparli rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 241 posłów, natomiast 200 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Zwycięstwo projektu rządowego oznacza, że Sejm odrzucił alternatywne propozycje złożone przez prezydenta, Polskę 2050 oraz Konfederację. Teraz dokumentem zajmie się Senat.

KNF zyska prawo do blokowania kont

Głównym celem nowych przepisów jest wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA. Ustawa daje Komisji Nadzoru Finansowego szerokie narzędzia do kontroli rynku. Co konkretnie będzie mogła zrobić Komisja?

  • Monitorować wszystkie transakcje na rynku kryptoaktywów.
  • Blokować rachunki pieniężne i portfele krypto na 96 godzin w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości.
  • Przedłużać blokadę za zgodą prokuratury nawet do 6 miesięcy.

Weta prezydenta

To już trzecia próba uregulowania tego rynku przez obecny rząd. Poprzednie dwie ustawy prezydent Karol Nawrocki wyrzucił do kosza. Głowa państwa argumentowała, że przepisy to typowa nadregulacja, która może zniszczyć polską branżę krypto i wypchnąć rodzime firmy za granicę.

Tym razem rząd dołączył do projektu jedną poprawkę prezydencką. Zgodnie z nią KNF, we współpracy z Ministrem Finansów, będzie musiała co roku publikować szczegółowy raport o stanie i funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zondacrypto szkoliła prokuratorów i policjantów. Prowadzącym zaginiony założyciel giełdy BitBay
