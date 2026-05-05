Dziennik Gazeta Prawana logo

Zondacrypto szkoliła prokuratorów i policjantów. Prowadzącym zaginiony założyciel giełdy BitBay

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:24
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Zondacrypto szkoliła prokuratorów i policjantów. Prowadzącym zaginiony założyciel giełdy BitBay
Zondacrypto szkoliła prokuratorów i policjantów. Prowadzącym zaginiony założyciel giełdy BitBay/ShutterStock
Pracownicy Zondacrypto, jak i założyciel giełdy BitBay Sylwester Suszek prowadzili szkolenia dla prokuratorów i policjantów. Wykłady prowadzone przez branżę krypto miały pomóc śledczym zrozumieć nowe mechanizmy przestępczości.

Prokurator, który był na szkoleniu rezygnował z prowadzenia śledztwa

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że w jednej z konferencji współorganizowanej przez Zondacrypto miał wziąć udział prok. Sławomir Sola z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, który zrezygnował z prowadzenia śledztwa w sprawie giełdy.

Jak przekazał gazecie prok. Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie Zondacrypto: "Konferencje opisane przez pana prokuratora we wniosku o wyłączenie były organizowane przez różne podmioty, a Zondacrypto była każdorazowo ich współorganizatorem". "Prokurator Sola nie pobierał wynagrodzenia za prelekcję. Obawy co do bezstronności wyrażały się w pierwszej kolejności utrzymywaniem kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zondacrypto" - dodał.

Szkolenia prowadził zaginiony założyciel giełdy BitBay

"Szkolenia dla organów ścigania prowadził też zaginiony w 2022 r. Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, przemianowanej później na Zondę, a następnie Zondacrypto" - pisze "Rzeczposplita". Miał on wystąpić m.in. w szkoleniu dla policjantów i prokuratorów, na którym - jak opisuje gazeta - opowiadał o "zasadach działania kryptowaluty oraz zagrożeniach płynących z funkcjonowania giełd bitcoinowych".

Neon Zondacrypto zniknął z siedziby PKOl. "Nie stać nas na wypłatę"
Neon Zondacrypto zniknął z siedziby PKOl. "Nie stać nas na wypłatę"

BitBay był firmą, która nas szkoliła z kryptowalut i muszę przyznać, że było to na bardzo wysokim poziomie" - powiedziała "Rz" jedna z prokuratorek biorących udział w szkoleniu. Z kolei, inny ze śledczych przekazał gazecie, że w 2016 r. "nie było żadnych informacji na temat nieprawidłowości na tej giełdzie".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: policjaszkoleniazondacryptoBitbay
Powiązane
Radosław Kujawa
Generał odpowiada PiS. "Zondacrypto nie prowadziła szkolenia dla ABW"
Władimir Putin
Afera Zondacrypto. Szokujące ustalenia o powiązaniach z rosyjską mafią od Putina
Donald Tusk
Tusk uderza w prezydenta i polityków PiS. "Sprawa Zondacrypto śmierdziała od początku"
Karol Nawrocki
Szef MS potwierdził, że ws. Zondacrypto "jest rosyjski ślad". "Dziwne, że prezydent kolejny raz zawetował ustawę"
Tajemniczy łańcuch powiązań wokół Zondacrypto. Udziały trafiły do spółek w Emiratach
Tajemniczy łańcuch powiązań wokół Zondacrypto. Udziały trafiły do spółek w Emiratach
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZondacrypto szkoliła prokuratorów i policjantów. Prowadzącym zaginiony założyciel giełdy BitBay »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Litewka
Policja wydała nowy komunikat po wypadku posła Łukasza Litewki
Nowy Lexus RZ 550e F SPORT
Oto nowy Lexus zamiast NX. Pod maską rewolucja. Jaka cena?
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj