Michał Ignasiewicz
48 minut temu
Prezydent Karol Nawrocki adoptował niedźwiedzia. Nazywa się "Batyr"/PAP
Karol Nawrocki przy okazji wizyty w Rumunii rozmawiał nie tylko o sprawach najważniejszych - architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce. Prezydent RP znalazł tez czas, by adoptować niedźwiedzia. Miś nazywa się "Batyr", czyli dokładnie tak, jak brzmi pseudonim używany kiedyś przez obecnego przywódcę naszego państwa.

Nawrocki adoptował w Rumunii "Batyra"

O adopcji niedźwiedzia przez Karola Nawrockiego poinformował w mediach społecznościowych osobisty fotograf prezydenta - Mikołaj Bujak. Do niecodziennej sytuacji doszło w trakcie wizyty polskiego przywódcy w Rumunii.

"Zupełnie niebywałe". Olga Tokarczuk zbulwersowana decyzją prezydenta Nawrockiego

Nawrocki znalazł czas i odwiedził ośrodek pomocowy dla zwierząt LiBEARty Sanctuary. Tam prezydent adoptował misia "Batyra". Trzeba przyznać, że przy okazji przywódca Polski wykazał się sporym dystansem. "Tadeusz Batyr" to pseudonim, pod jakim Karol Nawrocki opublikował kiedyś książkę o gangsterze "Nikosiu".

Prezydent Nawrocki adoptował drugie zwierzę

To nie pierwsze zwierzę, które adoptował Nawrocki. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego :) Do Yukiego, dzielnego psiaka ze schroniska, który jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego, dołączył - choć na odległość - miś Batyr - napisał Bujak.

Tematy: prezydent Karol Nawrockiprezydent nawrockiadopcjaTadeusz Batyr
