Zełenski spotkał się z Nawrockim. "Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane"

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 19:14
Prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Rumunii Nicusor Dan./PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkali się w Bukareszcie podczas szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). To spotkanie przyniosło jasną deklarację: Polska będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Liderzy rozmawiali o jedności Europy i USA oraz o planach współpracy na najbliższe miesiące.

Prezydent Karol Nawrocki zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Warszawa nie zmieni kursu wobec Kijowa. Polska zamierza kontynuować wszechstronne wsparcie dla Ukrainy. Przywódcy spotkali się w środę w Bukareszcie przy okazji szczytu państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Zełenski poinformował o efektach tych rozmów w swoich mediach społecznościowych, określając je jako merytoryczne i konkretne.

Głównym tematem rozmów była sytuacja na froncie oraz współpraca dyplomatyczna. Prezydenci zgodzili się, że relacje polsko-ukraińskie muszą pozostać silne i dobrosąsiedzkie. Liderzy omówili planowane kontakty w najbliższej przyszłości. Zełenski przedstawił postępy ukraińskiej dyplomacji na arenie światowej. Obaj politycy podkreślili, że jedność między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest niezbędna dla skutecznego powstrzymania Rosji.

Zełenski podziękował Polsce

Wołodymyr Zełenski publicznie podziękował Polsce oraz narodowi polskiemu. Podkreślił, że pomoc otrzymana od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji ma dla Ukrainy fundamentalne znaczenie. Doceniamy nasze zapewnienia i konstruktywny dialog – napisał ukraiński przywódca po spotkaniu z polskim odpowiednikiem.

Nowy szef BBN przy stole rozmów

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko prezydenci. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała zdjęcie, na którym Karolowi Nawrockiemu towarzyszy Bartosz Grodecki. To jego pierwsza tak ważna misja zagraniczna w roli nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obecność szefa BBN podkreśla, że rozmowy dotyczyły strategicznych aspektów obronności obu krajów.

Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiszczyt B9
