Trump w Pekinie. Pierwsza taka wizyta od lat

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:33
Donald Trump wylądował w środę w Pekinie, rozpoczynając swoją pierwszą wizytę w Chinach od 2017 roku. Spotkanie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącym Xi Jinpingiem przypada na moment ogromnych napięć międzynarodowych. Liderzy mocarstw omówią kluczowe problemy: od sporów handlowych, przez sytuację wokół Tajwanu, aż po trwającą wojnę USA z Iranem.

Samolot z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie dotknął płyty lotniska w Pekinie w środowe popołudnie. To symboliczny moment – amerykański przywódca nie odwiedzał Chin od blisko dekady. Wizyta potrwa do piątku i ma przynieść odpowiedzi na pytania o przyszłość relacji między dwoma największymi gospodarkami świata.

Trudna agenda. Wojna, handel i Tajwan

Rozmowy zdominują trzy główne wątki:

  • Wojna USA z Iranem: Prezydenci omówią wpływ konfliktu na bezpieczeństwo globalne.
  • Relacje handlowe: Liderzy spróbują rozładować napięcia gospodarcze.
  • Status Tajwanu: To jeden z najbardziej zapalnych punktów w relacjach Waszyngtonu z Pekinem.
Oficjalny program spotkań ruszy w czwartek rano czasu miejscowego. Amerykańska delegacja ma przed sobą intensywny czas. W czwartek rano oficjalne powitanie i główne rozmowy dwustronne Trumpa z Xi Jinpingiem. Prezydenci wspólnie odwiedzą Świątynię Nieba, jeden z najważniejszych zabytków Pekinu. Donald Trump weźmie udział w uroczystym bankiecie państwowym wydanym na jego cześć. Prezydent USA pozostanie w stolicy Chin do piątku, kiedy to zakończy swoją oficjalną wizytę.

Źródło PAP
