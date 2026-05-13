Trump w Pekinie. Pierwsza taka wizyta od lat

Samolot z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie dotknął płyty lotniska w Pekinie w środowe popołudnie. To symboliczny moment – amerykański przywódca nie odwiedzał Chin od blisko dekady. Wizyta potrwa do piątku i ma przynieść odpowiedzi na pytania o przyszłość relacji między dwoma największymi gospodarkami świata.

Trudna agenda. Wojna, handel i Tajwan

Rozmowy zdominują trzy główne wątki:

Wojna USA z Iranem: Prezydenci omówią wpływ konfliktu na bezpieczeństwo globalne.

Relacje handlowe: Liderzy spróbują rozładować napięcia gospodarcze.

Status Tajwanu: To jeden z najbardziej zapalnych punktów w relacjach Waszyngtonu z Pekinem.

Oficjalny program spotkań ruszy w czwartek rano czasu miejscowego. Amerykańska delegacja ma przed sobą intensywny czas. W czwartek rano oficjalne powitanie i główne rozmowy dwustronne Trumpa z Xi Jinpingiem. Prezydenci wspólnie odwiedzą Świątynię Nieba, jeden z najważniejszych zabytków Pekinu. Donald Trump weźmie udział w uroczystym bankiecie państwowym wydanym na jego cześć. Prezydent USA pozostanie w stolicy Chin do piątku, kiedy to zakończy swoją oficjalną wizytę.