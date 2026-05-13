Dziennik Gazeta Prawana logo

Kaczyński każe posłom PiS bronić Ziobry? Nieoficjalne informacje. "Nawet Trump to widzi"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:44
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński/PAP Archiwalny
W nieoficjalnych rozmowach z PAP politycy PiS z różnych frakcji przyznają, że o wyjeździe byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA dowiedzieli się z mediów. Dodają, że prezes Jarosław Kaczyński prawdopodobnie wzmocni narrację obronną partii wokół Ziobry. Radykałowie w PiS mają zacząć mówić, że "nawet Trump widzi w Polsce kryzys demokracji", skoro przyjmuje Ziobrę uciekającego przed Tuskiem.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest, wraz z byłym wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Posłowie PiS: O wyjeździe Ziobry do USA dowiedzieliśmy się z mediów

Większość posłów PiS, z którymi rozmawiała PAP przyznała, że Ziobro nie informował partii o swoich zamiarach, a parlamentarzyści dowiedzieli się o jego wyjeździe z mediów. Jeden z polityków podkreślił, że w strukturach PiS mimo wszystko spekulowano, iż Ziobro może udać się do USA. Według posła należącego do kierownictwa partii, była to indywidualna decyzja byłego ministra.

PAP nie uzyskała jednak od frakcji tych samych odpowiedzi na pytanie, czy Ziobro ma kontakt z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Źródło ze ścisłego kierownictwa, utożsamiane ze zwolennikami prezesa, zaprzecza wszelkim kontaktom; natomiast bliski współpracownik byłego premiera, wiceprezesa partii Mateusza Morawieckiego twierdzi, że Ziobro i Kaczyński rozmawiają telefonicznie.

Posłowie PiS: Kaczyński będzie domagał się od partii obrony Ziobry

Z wypowiedzi posłów PiS z różnych frakcji wynika, że Kaczyński będzie domagał się od partii obrony Ziobry. Myślę, że Kaczyński wzmocni narrację obronną Ziobry. Radykałowie w PiS zaczną mówić, że "nawet Trump widzi w Polsce kryzys demokracji", skoro przyjmuje Ziobrę uciekającego przed Tuskiem. Trudno, żeby miarka się przebrała w tej sprawie – ocenił poseł związany z Morawieckim.

Parlamentarzysta związany z kierownictwem partii przyznał z kolei, że pozytywnie ocenia decyzję byłego ministra o wyjeździe do USA. Jego zdaniem, "nagonka na Zbigniewa Ziobrę" to "akcja polityczna".

Zwolennicy byłego szefa MS, należący wcześniej do Suwerennej Polski – pytani przez PAP – podkreślali, że nie rozmawiali z Ziobrą o wyjeździe do USA ani o jego planach politycznych. Informowali, że nie kontaktowali się z politykiem w ostatnim czasie i odmawiali szerszego komentarza w tej sprawie.

Posłowie PiS: "Ziobryści" boją się odpowiedzialności karnej

Poseł związany z "harcerzami", czyli zwolennikami Morawieckiego, który od lat wypowiada się krytycznie na temat Ziobry, powiedział PAP, że "ziobryści" nie komentują wyjazdu byłego szefa MS do USA, bo "boją się odpowiedzialności karnej".

Prokuratura Krajowa już zapowiadała, że prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały mu w ucieczce. Poseł (Dariusz) Matecki mówił w mediach, że nic absolutnie nie wiedział i mówił jak bardzo Ziobro jest znienawidzony przez establishment Unii Europejskiej. Oni się boją konsekwencji swoich działań, ale będą go w taki ogólny sposób bronić, bo są wobec Ziobry bardzo lojalni – ocenił rozmówca PAP.

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreślił, że b. szef MS Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.

Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że były minister przebywa w Budapeszcie.

Od końca listopada ub.r. politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi "harcerzami" a grupą jego przeciwników, zwaną "maślarzami", czy frakcją b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSUSAZbigniew Ziobro
Powiązane
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Tomasz Sakiewicz
Ucieczka Ziobry do USA. Sakiewicz zostanie przesłuchany w prokuraturze
Rabin Berlina Yehuda Teichtal i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy: Żaden kraj na świecie nie zmierzył się z własną winą tak szczerze jak my
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKaczyński każe posłom PiS bronić Ziobry? Nieoficjalne informacje. "Nawet Trump to widzi" »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
MEN podało oficjalną datę. Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Stacja paliw Orlen
Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj