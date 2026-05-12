Ucieczka Ziobry do USA. Sakiewicz zostanie przesłuchany w prokuraturze

Uwzględniamy informacje, które pochodzą od samego pana Ziobry, ale także informacje, które zostały opublikowane w Telewizji Republika, że z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną – powiedział w poniedziałek wieczorem prokurator krajowy w TVN24.

Wezwanie Sakiewicza na przesłuchanie

Prok. Korneluk dodał, że w związku z tym "prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by między innymi (...) wyjaśnić, co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro, z dnia na dzień, a więc tuż po zmianie rządów na Węgrzech, stał się korespondentem, czy też pracownikiem Telewizji Republika, i czy to ma być może związek z popełnieniem przestępstwa z art. 239 Kodeksu karnego, czyli poplecznictwa, m.in. tworzenia fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej".

Zgodnie z przepisem przywołanym przez prok. Korneluka, "kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Korneluk pytany, czy wezwanie w charakterze świadka na dalszym etapie "może zmienić się w jakiś zarzut (...) pomocnictwa w tym, aby (Ziobro) uciekł do Stanów Zjednoczonych", Korneluk odpowiedział, że nie może tego wykluczyć. Będą to oceniali prokuratorzy prowadzący sprawę. Taka hipoteza może towarzyszyć konstruowaniu zarzutu przestępstwa z art. 239. Tak, nie wykluczam, aczkolwiek podkreślę, że za wcześnie, by stawiać kategoryczną tezę, iż tak się stanie – mówił prokurator krajowy. Dodał także, że przedmiotem ustaleń jest m.in. to, w jaki sposób były minister sprawiedliwości dostał się do USA, skoro ma unieważnione zarówno zwykły paszport, jak i dyplomatyczny.

Ziobro komentatorem Telewizji Republika w USA

Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych; wcześniej przebywał na Węgrzech. Jestem w Stanach Zjednoczonych; wczoraj przyleciałem – mówił w niedzielę Ziobro na antenie Telewizji Republika. Stacja informowała jednocześnie, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.

Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

"Od wczoraj w PK prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" – informowała w poniedziałek przed południem Prokuratura Krajowa.

Oświadczenie Sakiewicza o "kryptodyktaturze"

Jeszcze w niedzielę wieczorem TV Republika opublikowała oświadczenie Sakiewicza. "Telewizja Republika od początku swojego istnienia stoi na straży podstawowych wolności i praw obywatelskich, w tym prawa do niezawisłego sądu. Po 13 grudnia 2023 r. rządzący Polską wielokrotnie naruszali te zasady, czego przykładem było bezprawne pozbawienie wolności chronionych immunitetem posłów opozycji. Działania wobec jednego z nich organizacje międzynarodowe uznały za pogwałcenie immunitetu parlamentarnego Rady Europy. Niezawisły sąd określił z kolei działania wobec polityków opozycji jako charakterystyczne dla kryptodyktatury" – napisał Sakiewicz.

"Nie przesądzamy o winie lub niewinności Zbigniewa Ziobry i innych przeciwników rządu Donalda Tuska, jednak dostrzegamy poważne nieprawidłowości oraz polityczne naciski mogące wpływać na wymiar sprawiedliwości. Dlatego Telewizja Republika nadal będzie bronić podstawowych praw i wolności obywatelskich, udzielać wsparcia osobom, których prawa będą zagrożone, oraz informować w Polsce i za granicą o konieczności przywrócenia poszanowania prawa i standardów demokratycznych zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE" – oświadczył redaktor naczelny tej telewizji.