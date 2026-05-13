Dziennik Gazeta Prawana logo

Strzały w parlamencie na Filipinach. Wojsko weszło do Senatu

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Protestujący domagają się się aresztowania senatora dela Rosy, który nadal zasiada w filipińskim Senacie
Protestujący domagają się się aresztowania senatora dela Rosy, który nadal zasiada w filipińskim Senacie/PAP/EPA
W środę w budynku filipińskiego Senatu rozległy się strzały, wywołując panikę wśród urzędników i polityków. Agencja Reutera donosi, że na terenie izby wyższej parlamentu pojawiło się co najmniej dziesięciu uzbrojonych żołnierzy. Ludzie w popłochu szukają schronienia, podczas gdy wojsko realizuje nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Cel akcji to senator Ronald Dela Rosa, odpowiedzialny za brutalną "wojnę z narkotykami".

W środę w parlamencie na Filipinach wybuchł chaos. Świadkowie usłyszeli kilkanaście strzałów oddanych wewnątrz budynku Senatu. Urzędnicy nakazali wszystkim obecnym natychmiastową ucieczkę i znalezienie bezpiecznej kryjówki. Agencja Reutera potwierdza, że na korytarzach izby wyższej pojawiło się przynajmniej dziesięciu uzbrojonych żołnierzy.

Wojsko wykonuje nakaz MTK

Żołnierze wkroczyli do Senatu w konkretnym celu. Wojsko otrzymało zadanie aresztowania senatora Ronalda Dela Rosy. Podstawą działań jest nakaz wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który sędziowie odtajnili w ostatni poniedziałek. Trybunał ściga polityka za jego rolę w krwawych operacjach państwowych.

Mobilizacja do wojska w Polsce. Kogo może objąć? [AKTUALNE PRZEPISY]
Mobilizacja do wojska w Polsce. Kogo może objąć? [AKTUALNE PRZEPISY]

Krwawa "wojna z narkotykami"

Ronald Dela Rosa to kluczowa postać w najnowszej historii Filipin. Za czasów prezydentury Rodriga Duterte (2016-2022) osobiście nadzorował realizację strategii znanej jako "wojna z narkotykami". Światowe organizacje praw człowieka oraz MTK wielokrotnie krytykowały te działania za skrajną brutalność służb, liczne morderstwa bez wyroków sądowych, łamanie podstawowych praw obywatelskich.

Senator wzywa naród do buntu

Polityk wiedział o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Krótko przed wejściem wojska do budynku Dela Rosa opublikował nagranie na Facebooku. Potwierdził w nim, że służby wkrótce go aresztują. Jednocześnie senator wezwał Filipińczyków, aby wyszli na ulice i nie pozwolili żołnierzom na jego ujęcie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: SenatFilipiny
Powiązane
Dariusz Joński
Afera Zondacrypto i nowa konstytucja. Dariusz Joński uderza w Karola Nawrockiego
Hołownia o aferze Collegium Humanum. "Moi byli koledzy próbują mnie umoczyć"
Hołownia o aferze Collegium Humanum. "Moi byli koledzy próbują mnie umoczyć"
Afera Zondacrypto. Piesiewicz przechodzi do kontrataku i uderza w ministra sportu
Afera Zondacrypto. Piesiewicz przechodzi do kontrataku i uderza w ministra sportu
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStrzały w parlamencie na Filipinach. Wojsko weszło do Senatu »
Zobacz
|
prl
Wszyscy potykają się na tym samym szczególe. Pytanie numer 12 pokaże, czy naprawdę pamiętasz życie w PRL
Samo zakwalifikowanie do szkoły średniej nie oznacza jeszcze przyjęcia. Kandydat musi potwierdzić wolę nauki w wyznaczonym terminie.
Ósmoklasiści mogą stracić miejsce w szkole. Tego terminu nie wolno przegapić
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Stanisława Celińska
Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj