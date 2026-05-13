Dziennik Gazeta Prawana logo

Te słowa z USA dają do myślenia. "Chińczycy odmówili rozmów"

oprac. Piotr Kozłowski
48 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Xi Jinping
Xi Jinping/PAP/EPA
Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie to będzie szczyt o ograniczonych ambicjach, m.in. ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie – ocenił w środę komentator "New York Timesa" David E. Sanger przed dwustronnymi rozmowami zaplanowanymi na czwartek i piątek. Słowa Sangera w kontekście podejścia Chin dają do myślenia.

"Wojna w Iranie położyła się cieniem niepewności na oba supermocarstwa, tłumiąc nadzieje na to, że (Trump i Xi) mogą zacząć rozmawiać o poważniejszych kwestiach, które nadszarpnęły ich stosunki" – czytamy w komentarzu.

"NYT": Trump się przeliczył w kwestii Iranu

Sanger podkreślił, że przesuwając termin swej oczekiwanej od dawna podróży do Pekinu, Trump liczył na to, iż przybędzie do Chin jako lider, który zmusił Iran do kapitulacji, pokazując rozmówcom, że przedstawianie USA jako mocarstwa w fazie zmierzchu są przedwczesne, a tymczasem USA zostały zastopowane przed dużo słabsze państwo w wojnie, którą same wywołały.

Z drugiej strony "Chinom, mimo globalnych ambicji, brakowało możliwości lub chęci, by przyjść z pomocą Iranowi, swemu partnerowi politycznemu i czołowemu dostawcy, i nie zaproponowały własnego planu wznowienia kluczowych dostaw ropy i gazu do Chin" – czytamy.

W rezultacie dwa supermocarstwa, choć chciałyby zademonstrować swą dominację, "nie mają pewności, jak się rozwinie konflikt w Iranie w kontekście ich walki o dominację militarną, gospodarczą i technologiczną" – ocenił Sanger.

"NYT": Zmiana nastawienia Chin do Trumpa

Zwraca on uwagę, że głównym negocjatorem, który udał się do Chin przed wizytą Trumpa, jest minister skarbu (finansów) Scott Bessent, co byłoby nie do pomyślenia za poprzednich administracji, kiedy to nad całością stosunków czuwali sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego.

"Może to odzwierciedlać zmianę nastawienia do Chin samego Trumpa (…). Jego pierwsza strategia bezpieczeństwa narodowego opublikowana w 2017 r. określała Chiny i Rosję jako (państwa) rzucające wyzwanie amerykańskiej potędze, wpływom i interesom, próbujące nadszarpnąć amerykańskie bezpieczeństwo i dobrobyt. W kolejnej z 2025 r. określił je jako potencjalnych partnerów" – napisał publicysta "NYT".

"NYT": Chińczycy odmówili rozmów

Sanger zwrócił uwagę, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż Chińczycy odmówili rozmów o swym dynamicznie rozwijającym się programie borni jądrowej, a także o kontroli broni w świetle rozwoju AI.

Ponadto "mogą się nie urzeczywistnić wcześniejsze nadzieje na uzgodnienie szerszych ram handlowych obejmujących krytyczne kwestie nadwerężające relacje dwustronne: kto kontroluje łańcuchy dostaw i jakie inwestycje dane państwo jest skłonne tolerować w drugim" – czytamy.

"NYT": Chińczycy i tak muszą to kupić

Według Sangera zostaną jedynie ogłoszone umowy na zakup za miliardy dolarów amerykańskiej soi, którą "Chińczycy i tak muszą kupić" oraz samolotów Boeinga i ich części.

Inna komentatorka "NYT" Ana Swanson oceniła, że "niezwykłe skurczenie się chińskich ambicji Trumpa jest wynikiem ubiegłorocznych wydarzeń, kiedy to Chiny odpowiedziały na cła Trumpa odcięciem dostaw metali ziem rzadkich i magnesów, których potrzebują amerykańskie firmy produkujące wszystko, od samochodów i broni po elektronarzędzia".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAChinyXi Jinping
Powiązane
Donald Tusk
Tusk: Ukraińcy oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć
Donald Trump i Xi Jinping w 2017 roku
Niemcy ostrzegają: Trump może dać się podejść w Chinach
Donald Trump
Francuski dziennik zwraca uwagę na oświadczenie Chin. "To zawoalowana krytyka Trumpa"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTe słowa z USA dają do myślenia. "Chińczycy odmówili rozmów" »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie
Co oznacza przysłowie „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”?
Lexus RZ japoński SUV na rynku
Japończycy odlecieli. Nowy SUV ma 224 KM i 10 lat gwarancji. Cena to największa niespodzianka
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
egzamin ósmoklasisty 2025 polski godzina ile trwa arkusz tematy wypracowań
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski [ARKUSZE CKE]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj