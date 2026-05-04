Hołownia o aferze Collegium Humanum. "Moi byli koledzy próbują mnie umoczyć"

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Hołowni

Prokuratura w śledztwie dotyczącym afery Collegium Humanum podobno zgromadziła materiały pozwalające na postawienie zarzutów Hołowni. Nieoficjalnie mówi się, że wkrótce pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu liderowi Polski2050.

W listopadzie 2024 roku "Newsweek" podał, powołując się na relacje byłych pracowników Collegium Humanum, że Hołownia był na liście studentów tej uczelni na kierunku psychologia. Informatorzy dziennikarzy twierdzili, że wystawiono mu dyplom, mimo że nigdy nie chodził na zajęcia.

Hołownia wszystkiemu zaprzecza

Były marszałek Sejmu zaprzeczył tym doniesieniom. Teraz, po pojawieniu się informacji o uchyleniu immunitetu zrobił to ponownie. W swoim wpisie na jednym z portali społecznościowych podkreślił, że nigdy nie studiował na Collegium Humanum, a cała sprawa jest próbą "umoczenia go w coś, czego nie ma".

Nie mogę już patrzeć jak moi byli koledzy z Onetu i Newsweeka od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum - napisał Hołownia.