Leo porównała Polskę 2050 do pieska z podkulonym ogonkiem. Hołownia odpowiedział byłej koleżance

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 11:07
Trwa spór polityczny wokół Pauliny Hennig-Kloski. Już wkrótce w Sejmie będzie głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefowej ministerstwa środowiska i klimatu. Posłowie należący do Polski 2050 odgrażają się, że podniosą rękę za jej odwołaniem. Aleksandra Leo twierdzi jednak, ze jej byli partyjni towarzysze tylko straszą, bo na "koniec dnia zachowają się jak piesek z podkulonym ogonem". Na te słowa posłanki zareagował Szymon Hołownia.

Hennig-Kloska może stracić stanowisko

W Polsce 2050 niedawno doszło do rozłamu. Część posłów i posłanek odeszła z partii i założyła klub parlamentarny Centrum. W tym gronie jest Leo. Na czele nowego tworu w Sejmie stanęła Paulina Hennig-Kloska.

Polska 2050 nie wybrała następcy Hołowni. W II turze Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Polska 2050 nie wybrała następcy Hołowni. W II turze Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska

Szefowa ministerstwa środowiska i klimatu delikatnie mówiąc nie ma dobrych notowań. Jest po kierującej resortem zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie najgorzej ocenianą minister w rządzie Donalda Tuska.

Wkrótce Hennig-Kloska może stracić stanowisko. Stanie się tak, jeśli w Sejmie zostanie przegłosowane wotum nieufności dla minister środowiska i klimatu. Wniosek o odwołanie obecnej szefowej resortu mają poprzeć jej byli koledzy i koleżanki z Polski 2050.

Hołownia odpowiedział na słowa Leo

W to nie wierzy Leo. Należąca od niedawna do klubu parlamentarnego Centrum posłanka twierdzi, że to są puste słowa. Mam takie poczucie, że Polska 2050, mówiąc potocznie, teraz próbuje się odróżnić, trochę fika. Na koniec dnia z podkulonym ogonkiem jednak wszyscy albo większość zagłosuje przeciwko odwołaniu ministry Pauliny Hennig-Kloski - mówiła w radiowej Trójce Leo.

Do wypowiedzi byłej koleżanki z partii odniósł się był lider Polski 2050. Patrzę na cytat poniżej, i oczami duszy widzę już ten dialog na sali, tuż po głosowaniu: Posłanka Aleksandra Leo do mnie: "Dobry piesek". Ja do posłanki Leo: "Olu, karma wraca" - napisał w mediach społecznościowych były marszałek Sejmu.

Powiązane
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia radzi Donaldowi Tuskowi: Powinien zacząć myśleć o sukcesji
Szymon Hołownia, Agnieszka Ryś, Adam Rudawski, Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz
Polska 2050 zmienia nazwę. Szymon Hołownia znika z szyldu partii
hołownia ocenił zawetowanie safe. "największy błąd prezydentury nawrockiego"
Hołownia ocenił zawetowanie SAFE. "Największy błąd prezydentury Nawrockiego"
szymon hołownia kandydat na prezydenta rp 2025 wiek wykształcenie partia program wyborczy
Hołownia skomentował doniesienia o swoim stanie zdrowia. "Nowotwór dziennikarstwa"
45. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 4
Szymon Hołownia opuści partię? "To jest programowana samozagłada"
Rozłam w Polsce 2050
Echa rozłamu w Polsce 2050. Hołownia: Czuję się oszukany. Pełczyńska-Nałęcz: Posłowie zdezerterowali
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
