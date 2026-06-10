Emerytura byłej premier Beaty Szydło robi wrażenie. Tyle wpływa na jej konto

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posłowie, senatorowie oraz europarlamentarzyści muszą regularnie składać oświadczenia majątkowe. W dokumentach tych zobowiązani są do ujawnienia swoich oszczędności, nieruchomości, dochodów, wartościowych składników majątku ruchomego oraz ewentualnych zobowiązań finansowych. Dzięki temu wiemy, jak wygląda majątek Beaty Szydło.

Majątek Beaty Szydło

Na stronie internetowej Sejmu jest nowe oświadczenie majątkowe Beaty Szydło. Była premier wykazała w nim 33,8 tys. zł oszczędności, a także 156,3 tys. euro i 1,6 tys. dol. Znaczną część jej majątku stanowią nieruchomości - Szydło jest współwłaścicielką domu o powierzchni 246 m kw., którego wartość oszacowano na 400 tys. zł. Wśród posiadanych przez Beatę Szydło nieruchomości jest też gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1189 ha, wyposażone w budynek mieszkalny, garaż oraz budynek gospodarczy. Całość została wyceniona na 300 tys. zł. W części oświadczenia dotyczącej majątku ruchomego Beata Szydło wskazała, że jest właścicielką dwóch samochodów. Pierwszy z nich to SsangYong Korando z 2011 r., wyceniony na 25 tys. zł, a drugi to Audi Q3 z 2021 r., którego wartość oszacowano na 180 tys. zł.

Emerytura i dochody Beaty Szydło

Największy udział w dochodach Beaty Szydło to pensja za pracę w Parlamencie Europejskim. Jak wynika z oświadczenia, w 2025 r. podstawa opodatkowania jej zarobków z tego tytułu wyniosła 132,6 tys. euro. Dodatkowo była premier otrzymała 82 tys. zł emerytury, co przekłada się na miesięczne świadczenie w wysokości ok. 6,8 tys. zł.

Kiedy Beata Szydło była premierem

Beata Szydło pełniła funkcję Prezesa Rady Ministrów od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r. Po rezygnacji ze stanowiska szefa rządu, w latach 2017–2019 sprawowała funkcję wicepremiera w gabinecie swojego następcy, Mateusza Morawieckiego. Beata Szydło jest posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2 lipca 2019 roku.