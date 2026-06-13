Operacja USA i Wenezueli. Trump ogłasza sukces: Szybki i śmiercionośny atak

Wenezuelskie ministerstwo komunikacji i informacji potwierdziło śmierć Hectora Rusthenforda Guerrero Floresa. Lider międzynarodowego gangu Tren de Aragua zginął podczas wspólnej operacji z siłami amerykańskimi, przeprowadzonej w południowej części Wenezueli.

Władze w Wenezueli poinformowały, że podczas starć z członkami zorganizowanych struktur przestępczych, oddziały zneutralizowały ich szefa, znanego szerzej jako "Nino Guerrero".

Donald Trump ogłasza sukces

O udanej akcji poinformował również Donald Trump na platformie Truth Social. Amerykański prezydent przekazał, że Dowództwo Południowe USA przeprowadziło "szybki i śmiercionośny atak", eliminując przywódcę gangu. Trump podkreślił, że operacja odbyła się w ścisłej koordynacji z Wenezuelą, pod przewodnictwem tymczasowej prezydent Delcy Rodriguez.

Gang Tren de Aragua

Tren de Aragua (hiszp. Pociąg z Aragua) to obecnie jedna z najlepiej uzbrojonych i najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej. Gang specjalizuje się w szerokim spektrum przestępstw, w tym w uprowadzeniach, zabójstwach na zlecenie, handlu narkotykami, złotem i żywym towarem, kradzieży luksusowych pojazdów.

Wpływy organizacji rozszerzyły się na całą Amerykę Łacińską wraz z masową emigracją Wenezuelczyków, którzy uciekali przed kryzysem gospodarczym w swoim kraju.

Kim był Hector Rusthenford Guerrero Flores?

42-letni Hector Guerrero był poszukiwany międzynarodowymi listami gończymi. W 2025 roku nowojorski sąd oskarżył go oraz 69 innych członków gangu o kierowanie aktami terroryzmu i przemocy na terenie Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA wyznaczył za informacje prowadzące do jego schwytania nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów.

Warto dodać, że w styczniu 2026 roku amerykańskie siły schwytały byłego wenezuelskiego przywódcę, którego oskarżono o wieloletnią współpracę z grupami uznawanymi przez USA za terrorystyczne, w tym właśnie z Tren de Aragua, w zakresie przemytu kokainy. Obecna operacja stanowi kolejny krok w amerykańskich działaniach przeciwko siatce przestępczej.