Nowy sondaż zaufania. Nawrocki, Sikorski i Tusk na czele rankingu

Autorzy sondażu Social Changes dla "Polsat News" poprosili respondentów o ocenę zaufania do czołowych polskich polityków w skali od 1 do 10. Polacy najlepiej ocenili prezydenta Karola Nawrockiego, który uzyskał wynik 4,2. Tuż za nim, z notą 4,1, znalazł się szef dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk z wynikiem 3,7. Tuż za czołową trójką, z równą notą 3,5, uplasowali się:
- Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, szef MON),
- Włodzimierz Czarzasty (marszałek Sejmu),
- Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji).
Wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski oraz Krzysztof Bosak otrzymali identyczną notę – 3,3.
Kogo Polacy oceniają najgorzej?
W środkowej części stawki respondenci umieścili polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński otrzymali po 3,2, Przemysław Czarnek 3,1, natomiast Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen uzyskali po 2,9 punktu. Na końcu listy znaleźli się:
- Adrian Zandberg oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (po 2,8),
- Grzegorz Braun (2,7),
- Roman Giertych (2,6),
- Szymon Hołownia (2,6).
Jedno państwo europejskie? Polacy sceptyczni
Badanie poruszyło również temat pogłębienia integracji europejskiej i utworzenia jednego państwa europejskiego. Większość Polaków ocenia ten pomysł negatywnie. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 57 proc. badanych (w tym 32 proc. wskazało odpowiedź "raczej negatywny", a 25 proc. "zdecydowanie negatywny"). Stosunek do tej kwestii silnie zależy od sympatii politycznych:
- Wyborcy PiS: 74 proc. jest przeciwnych koncepcji jednego państwa, a 26 proc. popiera ją.
- Wyborcy Konfederacji: 68 proc. odrzuca ten pomysł, podczas gdy 32 proc. go popiera.
- Wyborcy Koalicji Obywatelskiej: 63 proc. popiera utworzenie jednego państwa europejskiego, a 37 proc. jest przeciwnego zdania.
W sumie zwolennicy integracji stanowią 43 proc. badanych (35 proc. ocenia ją "raczej pozytywnie", a 8 proc. "zdecydowanie pozytywnie").
Pracownia Social Changes zrealizowała sondaż w dniach 5–9 czerwca 2026 roku. Badacze wykorzystali metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. W badaniu wzięło udział 1073 respondentów.