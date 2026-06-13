Nowy sondaż zaufania. Nawrocki, Sikorski i Tusk na czele rankingu

Autorzy sondażu Social Changes dla "Polsat News" poprosili respondentów o ocenę zaufania do czołowych polskich polityków w skali od 1 do 10. Polacy najlepiej ocenili prezydenta Karola Nawrockiego, który uzyskał wynik 4,2. Tuż za nim, z notą 4,1, znalazł się szef dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk z wynikiem 3,7. Tuż za czołową trójką, z równą notą 3,5, uplasowali się:

Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, szef MON),

(wicepremier, szef MON), Włodzimierz Czarzasty (marszałek Sejmu),

(marszałek Sejmu), Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji).

Wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski oraz Krzysztof Bosak otrzymali identyczną notę – 3,3.

Kogo Polacy oceniają najgorzej?

W środkowej części stawki respondenci umieścili polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński otrzymali po 3,2, Przemysław Czarnek 3,1, natomiast Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen uzyskali po 2,9 punktu. Na końcu listy znaleźli się:

Adrian Zandberg oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (po 2,8),

oraz (po 2,8), Grzegorz Braun (2,7),

(2,7), Roman Giertych (2,6),

(2,6), Szymon Hołownia (2,6).

Jedno państwo europejskie? Polacy sceptyczni

Badanie poruszyło również temat pogłębienia integracji europejskiej i utworzenia jednego państwa europejskiego. Większość Polaków ocenia ten pomysł negatywnie. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 57 proc. badanych (w tym 32 proc. wskazało odpowiedź "raczej negatywny", a 25 proc. "zdecydowanie negatywny"). Stosunek do tej kwestii silnie zależy od sympatii politycznych:

Wyborcy PiS : 74 proc. jest przeciwnych koncepcji jednego państwa, a 26 proc. popiera ją.

: 74 proc. jest przeciwnych koncepcji jednego państwa, a 26 proc. popiera ją. Wyborcy Konfederacji : 68 proc. odrzuca ten pomysł, podczas gdy 32 proc. go popiera.

: 68 proc. odrzuca ten pomysł, podczas gdy 32 proc. go popiera. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej: 63 proc. popiera utworzenie jednego państwa europejskiego, a 37 proc. jest przeciwnego zdania.

W sumie zwolennicy integracji stanowią 43 proc. badanych (35 proc. ocenia ją "raczej pozytywnie", a 8 proc. "zdecydowanie pozytywnie").

Pracownia Social Changes zrealizowała sondaż w dniach 5–9 czerwca 2026 roku. Badacze wykorzystali metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. W badaniu wzięło udział 1073 respondentów.