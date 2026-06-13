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Nowy sondaż zaufania. Nawrocki, Sikorski i Tusk na czele rankingu

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:04
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Shutterstock, Agencja Gazeta, Nawrocki. Sikorski
Nowy sondaż zaufania. Nawrocki, Sikorski i Tusk na czele rankingu/Shutterstock
Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem Polaków, wyprzedzając Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska – wynika z najnowszego badania Social Changes. Ranking otwiera prezydent, a zamyka wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sondaż rzuca również światło na stosunek Polaków do integracji europejskiej: większość badanych odrzuca koncepcję budowy jednego państwa europejskiego.

Autorzy sondażu Social Changes dla "Polsat News" poprosili respondentów o ocenę zaufania do czołowych polskich polityków w skali od 1 do 10. Polacy najlepiej ocenili prezydenta Karola Nawrockiego, który uzyskał wynik 4,2. Tuż za nim, z notą 4,1, znalazł się szef dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk z wynikiem 3,7. Tuż za czołową trójką, z równą notą 3,5, uplasowali się:

  • Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, szef MON),
  • Włodzimierz Czarzasty (marszałek Sejmu),
  • Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji).

Wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski oraz Krzysztof Bosak otrzymali identyczną notę – 3,3.

Kogo Polacy oceniają najgorzej?

W środkowej części stawki respondenci umieścili polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński otrzymali po 3,2, Przemysław Czarnek 3,1, natomiast Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen uzyskali po 2,9 punktu. Na końcu listy znaleźli się:

  • Adrian Zandberg oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (po 2,8),
  • Grzegorz Braun (2,7),
  • Roman Giertych (2,6),
  • Szymon Hołownia (2,6).
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Jedno państwo europejskie? Polacy sceptyczni

Badanie poruszyło również temat pogłębienia integracji europejskiej i utworzenia jednego państwa europejskiego. Większość Polaków ocenia ten pomysł negatywnie. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 57 proc. badanych (w tym 32 proc. wskazało odpowiedź "raczej negatywny", a 25 proc. "zdecydowanie negatywny"). Stosunek do tej kwestii silnie zależy od sympatii politycznych:

  • Wyborcy PiS: 74 proc. jest przeciwnych koncepcji jednego państwa, a 26 proc. popiera ją.
  • Wyborcy Konfederacji: 68 proc. odrzuca ten pomysł, podczas gdy 32 proc. go popiera.
  • Wyborcy Koalicji Obywatelskiej: 63 proc. popiera utworzenie jednego państwa europejskiego, a 37 proc. jest przeciwnego zdania.

W sumie zwolennicy integracji stanowią 43 proc. badanych (35 proc. ocenia ją "raczej pozytywnie", a 8 proc. "zdecydowanie pozytywnie").

Pracownia Social Changes zrealizowała sondaż w dniach 5–9 czerwca 2026 roku. Badacze wykorzystali metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. W badaniu wzięło udział 1073 respondentów.

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Źródło Polsat News
Tematy: Radosław SikorskiDonald TusksondażKarol Nawrocki
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Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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