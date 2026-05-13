Zwolennik Putina wzywa Rosjan do bojkotu mistrzostw świata. "Wykluczyli nas w cyniczny sposób"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:10
Reprezentacja Rosji w hokeju na lodzie nie zagra na mistrzostwach świata. Wiaczesław Fetisow wzywa Rosjan do bojkotu turnieju. Dwukrotny mistrz olimpijski apeluje do swoich rodaków, by nie oglądali meczów. "Wykluczono nas w cyniczny sposób" - grzmi zdeklarowany zwolennik prezydenta Władimira Putina.

Rosja wykluczona z mistrzostw świata elity

Po ataku Rosji na Ukrainę sportowcy z kraju agresora zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Teraz powoli część z nich jest przywracana do startów na światowych arenach.

To jednak nie dotyczy mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie. Turniej, którego gospodarzem będzie Szwajcaria rozpocznie się 15 maja. Wśród szesnastu najlepszych drużyn zabraknie reprezentacji Rosji.

Rodacy Władimira Putina, który jest wielkim fanem hokeja na lodzie w swoim dorobku mogą się pochwalić złotymi medalami igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. W tym roku pewnie też byliby wymieniani w gronie kandydatów do miejsca na podium, ale od 2022 roku są wykluczeni z rywalizacji.

Zwolennik Putina apeluje do Rosjan

W związku z tym Fetisow na łamach rosyjskich mediów wezwał swoich rodaków, by zbojkotowali mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Były sportowiec uważa, że Rosjanie nie powinni oglądać turnieju i w ten sposób zaprotestować przeciwko dyskryminacji, która spotkała "Sborną".

Nawet nie zastanawiam się nad tym, czy zobaczyć ten turniej. I każdemu innemu też odradzam. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy to robić. Zewsząd jesteśmy wykluczani w cyniczny sposób - grzmi były hokeista, który jest wielkim zwolennikiem Putina.

