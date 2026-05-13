Dziennik Gazeta Prawana logo

Angela Merkel mediatorką między Rosją a Ukrainą? Sensacyjne doniesienia

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Angela Merkel
Angela Merkel/PAP Archiwalny
Sensacyjne doniesienia z Niemiec. W debacie o potencjalnych mediatorach między Ukrainą a Rosją pojawia się również nazwisko byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel – informuje portal tygodnika "Der Spiegel". Zastanawia się przy tym, czy osoba z Niemiec w ogóle może pośredniczyć między Kijowem a Moskwą.

Odnotowując, że europejscy przywódcy "przygotowują się do możliwych rozmów", „Der Spiegel” zauważa, że w weekend w niemieckich kręgach rządowych w kontekście mediacji pojawiły się spekulacje dotyczące ewentualnego udziału prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, który był wcześniej ministrem spraw zagranicznych.

Steinmeier? "Zbyt prorosyjski"

Choć ma on "dobrze znać" prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcę Rosji Władimira Putina, to na przeszkodzie stoją "zarzuty ze strony Ukrainy, państw Europy Wschodniej oraz krajów bałtyckich o zbyt prorosyjską postawę".

Kancelaria Steinmeiera nie odpowiedziała na prośbę "Spiegla" o komentarz do sprawy.

Portal zastanawia się, czy w przypadku mediacji "osoba z Niemiec jest w ogóle sensownym pomysłem".

Przytacza w tym kontekście wypowiedź czołowego niemieckiego dyplomaty i szefa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfganga Ischingera, który ostrzega że "osoba z Niemiec mogłaby pełnić rolę mediatora tylko wtedy, gdyby cieszyła się szerokim poparciem na poziomie europejskim, szczególnie w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich".

W tej kwestii nie może już być żadnych niemieckich samodzielnych działań – stwierdza w rozmowie ze "Spieglem" Ischinger.

Angela Merkel? "Mówi po rosyjsku"

"Mimo to w debacie pojawia się teraz również nazwisko byłej kanclerz Angeli Merkel" – czytamy następnie na portalu.

"Spiegel" stwierdza, że jej przewagą nad Steinmeierem "jest to, że nie pełni już żadnego urzędu państwowego". Na jej korzyść ma grać także to, że dobrze zna Putina i Zełenskiego, a "nawet mówi po rosyjsku". Ewentualnymi przeszkodami byłby prawdopodobny opór państw UE oraz kanclerza Friedricha Merza, z którym Merkel ma "trudną relację".

Inne nazwiska w stawce

Prócz Merkel wśród spekulacji pojawia się także były szef Europejskiego Banku Centralnego i były premier Włoch Mario Draghi oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb, który utrzymuje dobre kontakty z prezydentem USA Donaldem Trumpem – sygnalizuje portal.

Putin chce Schroedera

"Der Spiegel" jednoznacznie negatywnie podchodzi do pomysłu Władimira Putina, by mediatorem w rozmowach między Kijowem a Moskwą został były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, którego wprost nazywa "kumplem prezydenta Rosji". Taką propozycję nazywa "toporną" i spekuluje, że "może być ona kolejnym sygnałem rosnącej desperacji Kremla". Wariant Schroedera jako pośrednika w rozmowach kategorycznie odrzucił już niemiecki rząd i władze Ukrainy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaNiemcywojna w UkrainieWładimir Putin
Powiązane
Andrzej Lepper
Andrzej Lepper "zmartwychwstał" w nowym spocie partii. "Zostałem zamordowany"
Jarosław Kaczyński
Kaczyński każe posłom PiS bronić Ziobry? Nieoficjalne informacje. "Nawet Trump to widzi"
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAngela Merkel mediatorką między Rosją a Ukrainą? Sensacyjne doniesienia »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
MEN podało oficjalną datę. Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Stacja paliw Orlen
Koniec limitu cen paliw w Polsce. Minister zdecydował: Oto data i nowe stawki na stacjach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj