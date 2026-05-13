W mieszkań w Lubinie przy ulicy Jastrzębiej zastrzelono dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Prokuratura zabrała głos w sprawie tej tragedii.

Ofiary śmiertelne strzelaniny na osiedlu w Lubinie

"Wczoraj w Lubinie doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie. Skutkiem jej są ofiary śmiertelne. Z uwagi na dobro śledztwa nie potwierdzamy, ile jest tych ofiar. Trwają też czynności na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora i policji, prowadzone są oględziny mieszkania, w którym doszło do tego przestępstwa" - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy, którą cytuje portal lubin.pl

Konflikt i strzelanina - w tle substancje psychoaktywne

Wg portalu lublin.pl. dwóch mężczyzn zostało zastrzelonych, trzeci przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Podłożem konfliktu mogły być substancje psychoaktywne. Strzały padły w nocy z wtorku na środę na ulicy Jastrzębiej w Lubinie.

Dwa zabójstwa i usiłowanie trzeciego

"W nocy na jednym z osiedli w Lubinie doszło do zabójstwa dwóch osób i usiłowania trzeciego" - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.