Nocna strzelanina w Lubinie. Nie żyją dwie osoby, trzecia walczy o życie

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:07
[aktualizacja 25 minut temu]
W nocy na osiedlu w Lublinie doszło do strzelaniny/Shutterstock
Nocna strzelanina w Lubinie. W mieszkaniu na osiedlu w tym mieście znaleziono ciała dwóch zastrzelonych mężczyzn. Trzeci walczy o życie w szpitalu. Prokuratura, dla dobra śledztwa, nie udziela na razie szczegółowych informacji.

W mieszkań w Lubinie przy ulicy Jastrzębiej zastrzelono dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Prokuratura zabrała głos w sprawie tej tragedii.

Ofiary śmiertelne strzelaniny na osiedlu w Lubinie

"Wczoraj w Lubinie doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie. Skutkiem jej są ofiary śmiertelne. Z uwagi na dobro śledztwa nie potwierdzamy, ile jest tych ofiar. Trwają też czynności na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora i policji, prowadzone są oględziny mieszkania, w którym doszło do tego przestępstwa" - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy, którą cytuje portal lubin.pl

Konflikt i strzelanina - w tle substancje psychoaktywne

Wg portalu lublin.pl. dwóch mężczyzn zostało zastrzelonych, trzeci przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Podłożem konfliktu mogły być substancje psychoaktywne. Strzały padły w nocy z wtorku na środę na ulicy Jastrzębiej w Lubinie.

Dwa zabójstwa i usiłowanie trzeciego

"W nocy na jednym z osiedli w Lubinie doszło do zabójstwa dwóch osób i usiłowania trzeciego" - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.

