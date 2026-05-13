Sprawdzą nieprawidłowości w Bazylice Mariackiej. Kard. Grzegorz Ryś powołał komisję

Metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, czyli Bazyliki Mariackiej przy Rynku Głównym. Decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął - jak czytamy w komunikacie - po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV. Parafia zarządzana była przez ks. Dariusza Rasia, który został odwołany po zarzutach dotyczących finansów Bazyliki Mariackiej.

W skład komisji wchodzą:

Jerzy Hausner jako przewodniczący komisji, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych,

jako przewodniczący komisji, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Konrad Grabiński , profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ks. Piotr Majer – profesor doktor habilitowany prawa kanonicznego.

Kontrola w Bazylice Mariackiej

Ksiądz Dariusz Raś pełnił funkcję proboszcza Bazyliki Mariackiej od 2011, mianowany przez kardynała Stanisława Dziwisza. Kontrola w jego parafii rozpoczęła się 15 listopada 2022 r. i trwała rok. Jej efekty były niekorzystne dla ks. Rasia.

Nie jest jasne, co stało się z milionem złotych w gotówce. Taką kwotę zostawił parafii poprzednik ks. Rasia. Nie ma na ten temat informacji w sprawozdaniach finansowych parafii. Z informacji Interii wynika, że parafia bez uzyskania odpowiednich zgód handlowała walutami. Również po tym nie ma po tym śladu w dokumentach. Parafia miała wypłacać również "premie" prywatnym osobom, po 10 tys. zł w kopertach.

Ksiądz Raś powinien odwołany z funkcji proboszcza

W maju 2024 r. arcybiskup Jędraszewski wydał dekret, z którego wynikało, że Raś nie będzie dalej zarządzał parafią. Od takiej decyzji odwołał się do Watykanu ksiądz Raś, a niektórzy duchowni stanęli w jego obronie. Do tej grupy należał kardynał Stanisław Dziwisz. Jednak Watykan po dokładnym zbadaniu sprawy zdecydował, że ksiądz Raś powinien zostać odwołany z funkcji proboszcza.

Jako pierwszy na nieprawidłowości w zarządzaniu Bazyliką Mariacką zwrócił uwagę w roku 2023 r. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ujawnił, że po Archidiecezji Krakowskiej krąży pismo, które arcybiskup Marek Jędraszewski wysłał do księdza Dariusza Rasia. Wynikało z niego, że hierarcha wezwał "po ojcowsku" proboszcza parafii Mariackiej do ustąpienia ze stanowiska i wzięcia "odpowiedzialności za popełnione uchybienia".

Do parafii Bazyliki Mariackiej należy kilka kamienic w ścisłym centrum miasta. W jednej z nich, przy ul. Mikołajskiej parafia prowadzi hotel Wit Stwosz, a w krakowskich Bronowicach pensjonat "Pod Strzechą. Cały majątek wyceniany jest na setki milionów złotych.