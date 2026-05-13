Sprawdzą nieprawidłowości w Bazylice Mariackiej. Kard. Grzegorz Ryś powołał komisję

Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:23
Przy krakowskiej kurii powstała komisja do spraw zbadania sposobu zarządzania majątkiem parafii bazyliki Mariackiej. Ma zająć się głośną sprawą ks. Dariusza Rasia, który został odwołany przez papieża Leona XIV po zarzutach dotyczących finansów Bazyliki Mariackiej.

Metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, czyli Bazyliki Mariackiej przy Rynku Głównym. Decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął - jak czytamy w komunikacie - po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV. Parafia zarządzana była przez ks. Dariusza Rasia, który został odwołany po zarzutach dotyczących finansów Bazyliki Mariackiej.

W skład komisji wchodzą:

  • Jerzy Hausner jako przewodniczący komisji, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych,
  • Konrad Grabiński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • ks. Piotr Majer – profesor doktor habilitowany prawa kanonicznego.

Kontrola w Bazylice Mariackiej

Ksiądz Dariusz Raś pełnił funkcję proboszcza Bazyliki Mariackiej od 2011, mianowany przez kardynała Stanisława Dziwisza. Kontrola w jego parafii rozpoczęła się 15 listopada 2022 r. i trwała rok. Jej efekty były niekorzystne dla ks. Rasia.

Nie jest jasne, co stało się z milionem złotych w gotówce. Taką kwotę zostawił parafii poprzednik ks. Rasia. Nie ma na ten temat informacji w sprawozdaniach finansowych parafii. Z informacji Interii wynika, że parafia bez uzyskania odpowiednich zgód handlowała walutami. Również po tym nie ma po tym śladu w dokumentach. Parafia miała wypłacać również "premie" prywatnym osobom, po 10 tys. zł w kopertach.

Ksiądz Raś powinien odwołany z funkcji proboszcza

W maju 2024 r. arcybiskup Jędraszewski wydał dekret, z którego wynikało, że Raś nie będzie dalej zarządzał parafią. Od takiej decyzji odwołał się do Watykanu ksiądz Raś, a niektórzy duchowni stanęli w jego obronie. Do tej grupy należał kardynał Stanisław Dziwisz. Jednak Watykan po dokładnym zbadaniu sprawy zdecydował, że ksiądz Raś powinien zostać odwołany z funkcji proboszcza.

Jako pierwszy na nieprawidłowości w zarządzaniu Bazyliką Mariacką zwrócił uwagę w roku 2023 r. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ujawnił, że po Archidiecezji Krakowskiej krąży pismo, które arcybiskup Marek Jędraszewski wysłał do księdza Dariusza Rasia. Wynikało z niego, że hierarcha wezwał "po ojcowsku" proboszcza parafii Mariackiej do ustąpienia ze stanowiska i wzięcia "odpowiedzialności za popełnione uchybienia".

Do parafii Bazyliki Mariackiej należy kilka kamienic w ścisłym centrum miasta. W jednej z nich, przy ul. Mikołajskiej parafia prowadzi hotel Wit Stwosz, a w krakowskich Bronowicach pensjonat "Pod Strzechą. Cały majątek wyceniany jest na setki milionów złotych.

