Abp Marek Jędraszewski ma 76 lat. W lipcu 2024 roku złożył na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego. Papież ją przyjął, prosząc jednocześnie, aby nadal sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy. Dziś papież oficjalnie ogłosił swoją decyzję.

Ingres abp Marka Jędraszewskiego, czyli uroczyste objęcie obowiązków pasterza krakowskiego Kościoła, odbył się 28 stycznia 2017 roku w Katedrze na Wawelu. Jego poprzednikiem - jako metropolita krakowski - był kardynał Stanisław Dziwisz, który złożył rezygnację z tej posługi w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Abp Marek Jędraszewski był wcześniej metropolitą łódzkim.

Kard. Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją papieża, do czasu objęcia urzędu administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Jędraszewski.

Dorobek kard. Grzegorza Rysia

Kardynał Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W w 1982 roku wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.

Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2000 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2004–2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010–2011 przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

29 czerwca 2018 r. otrzymał od papieża Franciszka paliusz, który został mu uroczyście nałożony 5 października 2018 r. w katedrze łódzkiej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio. 21 listopada 2020 roku papież Franciszek mianował abp. Grzegorza Rysia członkiem Dykasterii ds. Biskupów, a po kreacji kardynalskiej 4 października 2023 roku przedłużył kadencję w tej Dykasterii na kolejne 5 lat. 9 lipca 2023 r. papież Franciszek ogłosił jego nominację na kardynała.