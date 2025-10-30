Zastępczyni prezydenta Krakowa, która pełniła swoją funkcję w latach 2010-2018, zarzucono nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do popełniania czynów zabronionych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez Spółkę Biuro Rozwoju Krakowa, w której pracował jej mąż. Elżbiecie K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia skierowano także przeciwko trojgu byłym urzędnikom pełniącym funkcje kierownicze w Urzędzie Miasta Krakowa, a także Sebastianowi Ch., synowi Elżbiety K. Podejrzani nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów.

Grozi kara do 10 lat więzienia

"Podejrzanej Elżbiecie K. zarzucono m.in. nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do popełniania czynów zabronionych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. oraz udostępniania jej informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. W ten sposób działała ona na szkodę interesu publicznego w postaci równego traktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego funkcjonujących na rynku usług oferowanych przez spółkę. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10 - poinformował Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Zarzuty dla syna byłej wiceprezydent

Podejrzanemu Sebastianowi Ch. (synowi Elżbiety K.) zarzucono udzielenie korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. w postaci zapewnienia przyszłego zatrudnienia na określonym stanowisku. Według prokuratury(miał złożyć mu obietnicę zatrudnienia na kierowniczym stanowisku w spółce Biuro Rozwoju Krakowa.

Rafałowi K. pełniącemu obowiązki dyrektora Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej - w postaci przyszłego zatrudnienia na stanowisku dyrektora (w Biurze Rozwoju Krakowa), co było związane uzyskiwaniem stałego miesięcznego wynagrodzenia. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Regionalna.