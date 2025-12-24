W środę rano portal Goniec.pl poinformował, że obecny ambasador Polski we Francji Jan R., były parlamentarzysta PiS Maks K. oraz bankowiec Paweł P. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA w związku z aferę Collegium Humanum. Jak napisano, działania służb miały według portalu zakończyć się w środę rano po przesłuchaniach i konfrontacjach w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Decyzja Radosława Sikorskiego

PAP poprosił o komentarz w sprawie rzecznika MSZ. "MSZ nie komentuje działań służb ani wymiaru sprawiedliwości. Ambasador rozpoczął swoją misję wiosną 2022 roku. W związku z zaistniałą sytuacją oddał się do dyspozycji ministra. Minister Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości" - przekazał Wewiór. Jak dodał, obecnie placówką we Francji będzie kierował zastępca szefa placówki, ambasador tytularny Wiesław Tarka. "To bardzo doświadczony dyplomata"- podkreślił rzecznik resortu dyplomacji.

Afera Collegium Humanum

Po raz pierwszy "Newsweek" opisał kulisy działania Collegium Humanum w 2022 r. Z informacji tygodnika wynikało, że uczelnia pozwoliła ok. 50 osobom związanym z Prawem i Sprawiedliwością w ekspresowym tempie ukończyć studia Master of Business Administration. W związku z aferą pojawiały się także nazwiska polityków obecnej koalicji rządzącej, w tym lidera Polski 2050 Szymona Hołowni czy posła Koalicji Obywatelskiej i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Politycyza odpowiednią opłatą mieli zdobywać dyplom zaledwie po dwóch lub trzech miesiącach, bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach i zdawania egzaminów. Tymczasem tytuł MBA był jednym z wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa.

29 osób oskarżonych w związku z aferą z Collegium Humanum

"Prokurator oskarżył 29 osób o popełnienie łącznie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy" - poinformowała pod koniec listopada Prokuratura Krajowa. To pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiS Karol Karski, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski i były eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.