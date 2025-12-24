Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w Zielęcicach pod Brzegiem. Jak powiedziała PAP rzeczniczka KW Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka, w wyniku czołowego zderzenia forda kugi i volkswagena passata zginęło sześć osób.

Samochód zapalił się po zderzeniu

"Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszystkie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku" - powiedziała kom. Żyłka.

Na miejscu nadal pracują dwa zastępy straży pożarnej. Początkowo w miejscu zdarzenia zablokowane były obydwie drogi krajowe. Ruch kierowany był objazdami. Utrudnienia w miejscu trwały kilka godzin.