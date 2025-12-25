W sklepach sieci Żabka zakupy można zrobić zazwyczaj w te dni, w które inne sklepy nie są w ogóle otwarte albo gdy są już zamknięte. Według polskiego prawa w tym roku w Wigilię większość sklepów była zamknięta. Wyjątkiem były właśnie sklepy sieci Żabka, których godziny otwarcia ustalali franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte w Boże Narodzenie?

W Warszawie wiele z punktów tej sieci pracowała do godziny 14, 16 albo 19. A jak będzie w Boże Narodzenie? Większość sklepów w święta jest zamknięta. Czy Żabki w Boże Narodzenie, czyli zarówno 25 jak też 26 grudnia będą otwarte? W jakich godzinach?

Sklepy sieci Żabka to zazwyczaj wyjątek w świąteczne dni. O godzinach pracy, podobnie jak w Wigilię, decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek - informowało biur prasowe sieci Żabka.

Boże Narodzenie 2025. W jakich godzinach będą otwarte sklepy sieci Żabka?

Większość punktów sieci Żabka będzie w Boże Narodzenie, czyli zarówno 25 grudnia, jak i 26 grudnia, otwarta. Trzeba się jednak liczyć z tym, że godziny, w których będą czynne te punkty, ulegną zmianie. Przykładowo w Warszawie sklepy sieci Żabka poinformowały klientów, że będą pracować w następujących godzinach:

10-20

11-21

9-21

8-19

Gdzie sprawdzić godziny otwarcia Żabki?

Aby dowiedzieć się od której do której otwarta jest Żabka, która znajduje się na naszym osiedlu, najlepiej wybrać się do sklepu i sprawdzić godziny otwarcia. Właściciele sklepów kilka dni przed świętami wywiesili kartki z godzinami otwarcia.

Można się tego również dowiedzieć z aplikacji. Informacje na ten temat są dostępne po wyszukaniu adresu na stronie https://www.zabka.pl/znajdz-sklep. Jeśli informacja się nie wyszukuje, należy w opcjach filtrowania wyłączyć opcję otwarte sklepy.