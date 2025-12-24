Prymas przypomniał, że mijający rok był czasem wspomnienia koronacji w Gnieźnie dwóch pierwszych królów Polski oraz 1025 lat istnienia archidiecezji i metropolii.

"Niech światło z Betlejem rozjaśni nasze drogi"

"Historia i tradycja łączą pokolenia, umacniają wiarę i inspirują do tego, abyśmy byli światłem i nadzieją dla drugich. Wszystkim życzę więc pokoju serca i bliskości, która rodzi nadzieję. Niech światło z Betlejem rozjaśnia nasze drogi; zanieśmy je do tych, którym najbardziej go dziś potrzeba" - powiedział. Abp Polak podkreślił, że święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia.

Prymas Polski: bądźmy pielgrzymami nadziei

„Wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów. Są źródłem pokoju. Bądźmy więc pielgrzymami nadziei, bądźmy zwiastunami pocieszenia, bądźmy świadkami i misjonarzami miłości” - zaapelował metropolita gnieźnieński. Prymas zachęcił też wszystkich do zatrzymania się przy żłóbku. "Pozwólmy, by Nowonarodzony dotknął naszych lęków, wyciszył niepokoje i dodał siły w codziennym życiu. Być uczniem to pozwolić, by Bóg do nas przemówił. Czasem w ciszy, czasem przez drugiego człowieka. On przemawia prostotą, pokorą i bliskością" - powiedział.